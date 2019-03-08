鐵人三項／李筱瑜為原型「一起衝線」鼓勵追夢

2019-03-08 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



主演海裕芬（左二起）、張家慧及導演陳惠君。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 刻畫3位從小到大一起長大的閨蜜，在即將邁入40歲之前遭遇人生驟變，為了鼓勵彼此，相約一起完成一場艱難的鐵人三項賽事挑戰，由導演陳惠君打造的「一起衝線」這部勵志劇情片，由台灣三鐵「一姊」李筱瑜為故事發想原型，希望透過電影鼓勵所有人、尤其是35-55歲的女性族群，一起勇敢踏出追逐目標的第一步。

有台灣三鐵「一姊」之稱的李筱瑜在去年宣布告別職業賽，從25歲起踏入鐵人三項世界中，在近20年的生涯中參加過國內外大小馬拉松賽、鐵人三項等比賽，也曾在2006年代表我國參加多哈亞運，在2015年成為台灣第一位以職業選手身分參加夏威夷KONA世界鐵人三項錦標賽。

而她的故事也成為導演陳惠君發想的靈感來源，描述3位從小到大一起長大的閨蜜，在邁入40歲前遇到的人生挑戰，而相約一起完成一場鐵人三項比賽，片中找來海裕芬、張家慧及謝盈萱領銜主演。

3位演員為了這部電影，從前置的體能訓練、自行車、跑步及游泳都親自參與，平常就有跑步習慣的張家慧表示，「衝線」不一定代表著只是運動的挑戰，而是包含生活中的每一個事情，「很享受導演給的跑步、自行車的訓練，沒有拍戲可能沒有這樣的體驗。」

不過這樣的訓練對平時沒運動的海裕芬而言是一大挑戰，她笑說：「辛苦的是我跟謝盈萱，平常我們都不運動，但為了這部戲還真的騎上公路車，實際到五分山、活水湖。」