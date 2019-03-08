中職／一視同仁 中職入札金將比照日職

2019-03-08 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中華職棒大聯盟今天與美國職棒大聯盟簽訂球員協定，中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）代表簽約。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 中華職棒今天正式與美國大聯盟簽訂球員協定，未來中職球員取得旅外資格後，有正式管道挑戰大聯盟，模式仿照大聯盟與日本職棒簽訂的「入札制度」，球團獲得的回饋金額將依簽約金多寡調整比例。

大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）表示：「與世界各地簽約時都希望保持協議的一致性，無論是中華職棒或是日職、韓職，這樣球團未來要接觸時，就不用去特別思考對象是哪一國職棒。」

中職雖然未透露球團獲得的簽約金回饋比例，不過預期與日職相當，根據大聯盟與日職的新版入札規定，入札金為球員合約總值前2500萬美元的20％，加上第2個2500萬美元的17.5％，再加上之後每達5000萬美元的15％，如果簽下的是小聯盟合約，入札金則為合約總值的25％。

過去先有中職資歷再旅美的球員，僅倪福德一個案例，他在2007年中信鯨隊解散後無約在身，在特別選秀會後雖然被兄弟象選中，但決定加盟美職老虎隊，倪福德案例在簽約後不會再出現，史莫表示，這次與中職簽訂協議，主要目的就是希望球團能夠透過合法管道，與有合約的球員簽約。

簽訂球員協定代表美職對中職的重視與日韓相當，史莫也說：「這個協議對我們來說是必要的，讓美國職棒與中華職棒之間有了管道，可以追尋夢想到美國職棒打球。」