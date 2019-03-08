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中職／中職美職正式簽約 球員旅外有保障

2019-03-08 11:35聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

中華職棒大聯盟今天與美國職棒大聯盟簽訂球員協定，中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際...
中華職棒大聯盟今天與美國職棒大聯盟簽訂球員協定，中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）代表簽約。記者蘇志畬／攝影
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中華職棒大聯盟今天與美國職棒大聯盟簽訂球員協定，建立未來中職球員旅美的正式管道，每年11月1日到12月5日開放美職球隊接觸具旅外資格球員，所屬球團可按比例獲得入札金。

中職會長吳志揚今與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）正式簽署球員協定，未來當美職球團希望網羅中職球員時，須透過雙方聯盟進行身分查核、照會，大聯盟將進行公告，讓所有球隊都能洽談，入札期間為11月1日到12月5日。

吳志揚表示，雙方從去年開始洽談，今天正式簽約後，就能透過制度，讓中職球員能夠挑戰美國大聯盟，對球團也有一定回饋，最後簽約金額將按比例支付入札金，不過最後選擇哪支球團則由球員決定，保障球員的權利。

吳志揚表示：「這對中職是利多，年輕的選手可以先選擇中職，在職業環境中磨鍊成長，讓大家看到表現，在自己的家鄉發光發熱後，讓國外球團產生網羅意願，不必在高中階段就到美國從小聯盟開始打，提供另一個旅美的途徑。」

根據中職規定，球員年資滿3年即可申請旅外資格，經原球團同意後即可加盟國外球團，去年猿隊王柏融、統一獅隊陳韻文都行使旅外資格，兩人也都有美職球團接觸，但受限於大聯盟規定，除非是取得自由球員資格，不然在未建立雙方協議前，不允許美職球團個別接觸中職旅外資格球員。

中職大聯盟
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