MLB／派卓亞歸隊首戰就敲安 林子偉3打數1安打

派卓亞擊出安打(左)。 美聯社 分享 facebook 紅襪二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)今天首次在春訓熱身賽出賽,為保護剛痊癒的左膝傷勢僅上場兩局,接下來由林子偉替補上場,比賽後段還轉守中外野,林子偉在三打數中敲出一安打,無安打低潮僅一場,打擊率來到3成81,不過紅襪以1:12敗給雙城。

林子偉在第3局替補派卓亞擔任二壘手、第一棒,三局下首打席敲出滾地球出局,五局下在一壘有人、兩出局情況下也敲出滾地球出局,直到七局下才從威斯奎茲(Andrew Vasquez)手中敲出滾地球,靠腳程跑出一壘安打,不過二壘跑者想闖本壘出局,結束該局攻勢。

林子偉今天也展現工具人特色,前三局負責二壘守備,第六局球隊展開守備調動時則移防中外野,也在第八局獲得全場唯一一次守備機會,向前飛撲接殺高飛球出局;林子偉今年春訓在二壘守過兩場、游擊三場,中外野四場最多,右外野也代班一局,尚未出現失誤。

派卓亞去年球季因膝蓋傷勢僅出賽三場,無緣參與球隊奪冠的重要時刻,今天重回實戰,在一局上就獲得守備機會,順利刺殺擊出滾地球的打者,一局下首次上場打擊獲得全場歡呼,也敲出一壘安打,並靠暴投站上二壘、狄佛斯(Rafael Devers)的二壘安打回本壘,得到紅襪第一分也是唯一分。

Tomamos outra lavada hoje, dessa vez pro Twins, por 12-1.

Apenas 5 rebatidas no ataque, com nossos rebatedores sofrendo 18.

Destaque maior com certeza foi a estreia de Dustin Pedroia, anotando nossa única corrida em seu atbat.#RedSox agora tem campanha de 6-7 no ST. #SoxSpring pic.twitter.com/o3HiKMbEYp