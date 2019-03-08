MLB／派卓亞歸隊首戰就敲安 林子偉3打數1安打

2019-03-08 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



派卓亞擊出安打(左)。 美聯社 分享 facebook 紅襪二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）今天首次在春訓熱身賽出賽，為保護剛痊癒的左膝傷勢僅上場兩局，接下來由林子偉替補上場，比賽後段還轉守中外野，林子偉在三打數中敲出一安打，無安打低潮僅一場，打擊率來到3成81，不過紅襪以1：12敗給雙城。

林子偉在第3局替補派卓亞擔任二壘手、第一棒，三局下首打席敲出滾地球出局，五局下在一壘有人、兩出局情況下也敲出滾地球出局，直到七局下才從威斯奎茲（Andrew Vasquez）手中敲出滾地球，靠腳程跑出一壘安打，不過二壘跑者想闖本壘出局，結束該局攻勢。

林子偉今天也展現工具人特色，前三局負責二壘守備，第六局球隊展開守備調動時則移防中外野，也在第八局獲得全場唯一一次守備機會，向前飛撲接殺高飛球出局；林子偉今年春訓在二壘守過兩場、游擊三場，中外野四場最多，右外野也代班一局，尚未出現失誤。

派卓亞去年球季因膝蓋傷勢僅出賽三場，無緣參與球隊奪冠的重要時刻，今天重回實戰，在一局上就獲得守備機會，順利刺殺擊出滾地球的打者，一局下首次上場打擊獲得全場歡呼，也敲出一壘安打，並靠暴投站上二壘、狄佛斯（Rafael Devers）的二壘安打回本壘，得到紅襪第一分也是唯一分。