中職／搶第5號先發 洪總：葉家淇、蘇俊羽機會大

2019-03-07 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊投手葉家淇。記 報系資料照 分享 facebook 猿隊開季先發本土先發輪值目前呈現「四搶一」，其中21歲左投葉家淇近期表現亮眼，將取代洋投史博威進入下周對決羅德隊的名單中，也很有機會擠進開季先發輪值，洪總透露，目前開季所剩的本土先發一席，以葉家淇及蘇俊羽機會最大。

扣除3洋投及本土左投王溢正外，猿隊先發輪值基本上剩一席開放競爭，包括去年先發擔任第5號先發的林樺慶、蘇俊羽，以及年輕左投葉家淇、去年首輪指名新秀翁瑋均都是人選。

洪總表示，幾名年輕球員目前的表現都不錯，其中蘇俊羽、葉家淇都已有先發經驗，「這兩個人的機會比較大。」

葉家淇從去年冬盟到今年季前對戰日職羅德、樂天隊先發，都有不錯表現，也將在下周隨隊赴日本與羅德隊交手，洪總說：「本來名單沒有他，但因為史博威表現不理想，我就下決定讓他去面對更強的對手，多適應這種強度的比賽，多累積經驗，看能不能今年站穩一席先發。」

翁瑋均也是球隊期待的先發戰力，但洪總認為，他還需要一點時間，「他在經驗、投球的體力配置、配球方面還要一點時間，要讓他多了解中職打者習性，投起球來的難度會比較低一點。」

林樺慶前年卡位猿隊5號先發，單季先發18場，投球局數首度破百（106.1局），拿下6勝4敗，防禦率5.25，但他去年下半季狀況下滑，讓出先發輪值，今年需重新與學弟們爭機會，洪總坦言：「他可能會有危機，球速有點掉了。」

而依理想規畫，3名洋投將是開季先發的確定名單，但史博威至今春訓狀況不理想，可能讓開季先發輪值有變數，洪總表示：「現在就是盡量調整，看他能不能在開幕戰前把不好的狀況調回來，假如開戰後還是表現不理想，我們再思考因應策略，看是先發輪值調換或洋將換人。」