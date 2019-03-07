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中職／王柏融好表現 洪總：證明我們眼光沒錯

2019-03-07 18:07聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

洪一中(左)與王柏融。 報系資料照
洪一中(左)與王柏融。 報系資料照
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「大王」王柏融轉赴日職火腿隊發展，春訓至今維持不錯表現，他前東家猿隊的總教練洪一中也對他抱持高度信心，認為他的能力足夠在日職發展，「不只日本，他在美國應該也可以，因為他的能力就是這樣。」

王柏融去年季後離開待了3年半的猿隊，轉戰日職挑戰更高殿堂，目前在春訓熱身賽繳出漂亮的成績單，不只球迷關注，猿隊上下也密切鎖定他的表現。

洪總透露，有時火腿比賽時碰上猿隊也在打熱身賽，就把電腦開著放旁邊，一邊看場上比賽，一邊看轉播，「（火腿）比賽過程不重要，只要換到柏融在打擊，就趕快通知一下，我就來看一下，他打過了就好了，就繼續看我們的比賽。」

洪總認為，王柏融赴日後的表現好壞，將成為台灣市場的指標，只要他有好表現，未來台灣球員會更有機會尋同一條路發展，「可以說是一則以喜，一則以憂，憂是（台灣）好的球員都被找光了，喜是台灣選手可以去外面學很多東西，再帶回來。」

儘管目前還在春訓階段，洪總認為王柏融的能力一定能在日職發展，「結果怎麼樣我不曉得，但以我的看法，他是可以的，或許短程會有一點挫折，但只要他可以適應更高強度的比賽和挑戰，他的能力是夠的。」

猿隊在2015年季中選秀以第一指名選進王柏融，洪總回憶：「他剛進職棒我就講過，他是中職最強的打者，到現在這樣，也證明我們看人的眼光沒有錯。」

王柏融火腿中職
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