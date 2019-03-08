中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019年中華職棒堂堂邁入30週年，環境看似進步了，看球感覺更熱鬧了，球員薪資待遇好像提高了，但仔細探究，其實現在中職各球團作法，甚至還不如職棒草創時期。

以訓練基地來說，目前中職4隊當中，僅中信兄弟在屏東有中信公益園區作為訓練基地，上個月韓職樂天巨人來台春訓，來到中信公益園區和中信兄弟打熱身賽，陣中球星孫兒葉說，這裡和樂天的春訓基地感覺很像，練球比賽很舒服。

然而，桃猿、富邦悍將和統一獅都沒有專屬訓練基地，甚至還有球隊跟國中借球場練球、春訓；韓職起亞虎光蓋訓練基地就砸台幣20億元，台灣棒球想要「超韓趕日」談何容易。

中信兄弟是目前中職四球團中唯一擁有訓練基地的球隊，這也是沿襲過去兄弟象在龍潭球場的傳統，有家的感覺更能讓球員安心訓練。 圖／中信兄弟隊提供 分享 facebook

職棒元老球隊龍獅虎象，在早期就各自有訓練基地，味全龍在埔心牧場，統一獅在路竹，三商虎選在桃園幼獅工業園區，兄弟象最高瞻遠矚，早在進軍職棒之前，洪家就在龍潭砸上億元購地蓋球場。

更驚人的是，1993年俊國熊和時報鷹進軍中職，當時聲寶、和信也想進職棒，後來聲寶在林口蓋球場、和信在汐止蓋球場，作為專屬訓練基地，當時這兩隊還在業餘，就已經做準備加足馬力搶職棒入場券，如今再看中職各隊訓練環境，讓人不禁感嘆今夕是何夕。

前年中職頒布新球隊加盟辦法，其中地方棒球振興基金1億元，主要就是用作蓋訓練基地，要求進場的新球隊蓋訓練基地，但自己卻沒有訓練基地，挺弔詭的。

統一獅到春野綜合運動公園棒球場與西武獅進行交流賽，蔗總就非常羨慕，他認為這個練習場雖然稍舊但設備很好，移到台灣就已經是頂級球場了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其次，職棒開打前幾年，本土球員、洋將、總教練的薪水一律公開，完全沒有秘密，後來洋將的薪水不公布，然後總教練的薪水外界無從得知，這幾年中職各隊甚至連本土球員都「擇優公開」，蔣智賢月薪多少?抱歉，無可奉告。

韓職各隊總教練、洋將、本土球員的年薪全公布在KBO官網，日職球隊會給媒體「推測年俸」公開露出，包括總教練、洋將、本土球員，甚至每一位教練的薪水都清清楚楚，更別提大聯盟了，在「Baseball Prospectus」網站，每一位球員的年資、簽約金、合約內容全在裡頭。

中職球員幾乎完全隱匿球員薪資狀況，和美日韓職作法背道而馳，中職作法更像半職業化的澳洲棒球聯盟，選手薪水待遇外界無從得知。

大聯盟球員球薪資完全公開透明，如陳偉殷的年薪與合約狀況很容易就可以查詢。 擷圖自baseball-reference網站 分享 facebook

職業運動的本質除了表演娛樂大眾，另一層涵義是由金錢堆砌出來的遊戲，在自由市場當中，藉高薪、高價吸引更多人才投入，將職業運動行業進化成產業，公開選手薪水就是好的方式，例如哈波（Bryce Harper）拿到破百億元超級合約加盟費城人，小朋友看到了就會把哈波當榜樣，努力打球，家長也願意投入更多資源栽培小孩，所以大聯盟永遠不怕沒有好手來挑戰。

或許，中職各球團不願意公布球員薪水有不得已的苦衷，比較合理的作法是，既然不公開，那就全部不公開，要嘛就全公布，不要只透露一部分，毋須遮遮掩掩，顯得不夠大氣。

再來，中職歷經風風雨雨，不過各隊拿到的電視轉播權利金相當可觀，以1996年為例，平均每隊每打一場比賽，就有153萬元的權利金入袋，到了2005年每隊平均每場也有124萬元入袋，當時都由聯盟統一談，再分配給各隊。

近幾年中職電視轉播權利逐步交給各隊去談，權利金範圍很大，推估每場50萬至90萬元，無論數字多少，都遠不如20幾年前，也不如2005、06年；要知道，全球職業運動球團老闆最主要收入來源，必定是轉播權利金，唯有權利金拉高了，球員薪水才有大幅調漲的可能性，而非靠門票、商品、餐飲收入。

目前中職高薪球員雖變多了，但每位球員平均年薪卻不如20幾年前，差了快30萬元，關鍵就在電視轉播權利金不增反降，而且降幅很大，老闆口袋收入沒有增加，相關支出卻暴增，經營壓力愈來愈大，這也是近年來中職陷入的困境。

中華職棒從去年開始四隊分別由Win TV、Eleven Sports、緯來體育台及FOX體育台轉播，是有史以來首次各隊都不同，但轉播權利金已大不如前。 擷圖自官方網站 分享 facebook

另外，就是職棒和業餘相輔相成關係，職棒開打前幾年中職和棒協關係良好，唐盼盼身兼棒協理事長和中職會長，兩單位一元化，每年中職都會撥款數百萬元給棒協，作為回饋基層棒球，因為當時職棒清楚了解，唯有業餘棒球好，職棒才會好。

只是，後來中職和棒協關係降到冰點，幾次國際賽組訓賽更爆發重大內鬥，多次兵敗如山倒，如今中職每年撥款回饋給業餘的優良傳統早已不存在，過年前兩單位雖上演大和解戲碼，但後續還得觀察。

最後，這幾年中職每場進場觀眾人數都有5000多人，接近職棒開打前幾年，但這是根基於早期台灣球場偏小，很多球場無法塞那麼多球迷，否則以前進場人數絕對不如帳面數字，而且，以前看職棒氣氛真的很熱，在校園，大家聊的都是哪一位職棒球星怎麼了、昨天那場比賽戰況如何，全民瘋棒球，這是現在球迷所無法想像的盛況。

越來越多的年輕族群將休閒活動轉向觀賞電競比賽，已成為職棒的強力勁爭對手，聯盟必須更加努力推廣，也要想辦法讓比賽更為精彩。 聯合報系資料照片 分享 facebook

現在中職禮拜二至四的平日球賽，基本上球場觀眾席稀稀落落，雖然報出來的觀眾人數很可觀，但實際人數恐怕只有球團最了解，要說看球氣氛和全民參與棒球的動能，兩個世代還是差很大，如何吸引更多人關心職棒，這也是未來相關從業人員可以努力的方向。