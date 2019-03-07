中職／伯納下戰帖比跑步 洪總：我跑不贏你

2019-03-07 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊總教練洪一中（右二）與子弟兵黃子鵬（右三）一同出席運動品牌記者會。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 猿隊總教練洪一中勤跑步出了名，今天獲運動品牌之邀，與猿隊投手黃子鵬一同出席記者會談跑鞋、跑步，難得在這樣的場合現身，洪總直呼：「不知道怎麼會找我？」而他身穿一身運動裝扮談自己的跑步習慣，也笑說：「參加這活動可以讓我年輕10歲。」

57歲的洪一中長年維持跑步習慣已是眾所皆知的事，而去年底才接掌中信兄弟隊兵符的62歲外籍教頭伯納日前得知此事，還笑稱要跟洪總比跑步，認為以自己體能維持的狀態應能勝出。對此洪總笑說：「那天總教練會議我就有跟他（伯納）說『我跑不贏你』，他也跟我說『我開玩笑的』。」

跑步是洪總擔任總教練後培養的習慣，他提到，一方面是保持好體力，一方面也藉此紓壓，「不是說我體力好，是藉由運動去抗壓、讓自己精神更好，也讓自己晚上好睡。」

跑步也對洪總在比賽中的指揮有幫助，「每天在球場上要面對很多的狀況，太累的話，沒有很好的思緒，就有可能做錯決定。」不只自己藉運動養好精神，他也說：「我最不希望看到的，就是讓球員看到教練團在場上沒有精神，所以我們隊上教練幾乎身形都沒變。」

在中職賽季期間，洪總每天賽前跑球場，休季期間則會在桃園青埔的住家附近跑步，路線從桃園球場、青塘園到高鐵站一帶，也不時被民眾認出來。

面對球迷打招呼、拍照，洪總幾乎來者不拒，他笑說：「幾乎每天出門都會被認出來，其實我還滿希望人家跟我打招呼，珍惜現在這種時候，等到哪天大家都不認識你的時候就悲哀了，現在這樣是好事。」