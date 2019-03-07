中職／賺得多遇低潮被扣得也多 四人扣薪達10萬

2019-03-07 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



中職各隊薪資陸續揭曉，近幾年在球員薪資水平大幅飆漲的情況下，若遇到球員打出低潮球季，減薪幅度也很驚人，林智勝月薪遭扣逾80萬元，高國輝被減22萬5千元，林益全和鄭凱文的月薪也被大砍十萬元。

中職薪資水平近幾年有明顯成長，「50萬俱樂部」不再是少數人的專利，至昨天富邦悍將公布全隊薪資後，已達16人月薪晉升50萬以上， 已創下歷史新高；中信兄弟周思齊「薪情」未定，上季月領55萬的他，有機會成第17人。

球員薪資看漲，遇到生涯低潮面臨減薪，被砍的額度也很驚人。林智勝近兩季遭到「冷凍」，出賽機會銳減，複數年合約走完後，今年月薪直接從120萬狂打三折，球團並未公布數字，但外傳為35萬到40萬之間，減薪逾80萬元，中職史上最大減薪紀錄不只前無古人，恐怕也後無來者。

高國輝近年因傷影響出賽，近兩年合計只打87場比賽，對球隊的貢獻度大減，也直接反映在薪資上，從70萬被減為52.5萬，扣薪幅度達25%，已接近聯盟規定的30%上限。

還有一投一打也遭減薪達10萬，林益全上季出賽95場，繳出打擊率3成15、110支安打、8支全壘打、54分打點，各項數字全是生涯最低，月薪也從80萬被減為70萬；鄭凱文去年轉調牛棚，失去陣中王牌土投的位置，儘管出賽達56場，月薪仍從60萬被大減為50萬。

猿隊以詹智堯從29萬減為22萬、扣薪7萬額度最高，其次為林智平的扣6萬；統一獅目前僅公布八名球員談薪結果，且皆為加薪，扣薪名單仍未揭曉。