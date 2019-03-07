日職／大王痛打羅德 林子偉砲轟薛則

2019-03-07 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



王柏融。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

旅日好手王柏融在官辦熱身賽熄火兩場，昨天對羅德之戰重現手感，首打席就揮出安打，終止連五打數掛零，打滿全場繳出四支二、兩分打點的好表現，官辦熱身賽打擊率升至二成七三，日本火腿隊因牛棚失靈，終場七比十落敗。

火腿在千葉縣鎌谷球場對羅德展開二連戰首戰，王柏融前三戰都以先發四棒、左外野手的身分亮相，此役未有守備任務，擔任第五棒指定打者，首局安打開張，七局下以高飛犧牲打攻下第一分打點，九局下第二安又有打點，官辦熱身賽累積十一支三、打點三分，還未有長打表現。

王柏融昨天五個打席面對四名投手，一局下面對羅德先發投手涌井秀章，逮到時速一百卅六公里偏高失投球揮出安打，甩掉在札幌巨蛋對橫濱兩戰五打數摃龜的不順，熱身賽首度打滿全場。

火腿打完前七局五比三領先，八局上牛棚失靈，被羅德打了十一人次，一口氣失七分送掉江山。

另外，旅美好手林子偉昨天擔任紅襪隊開路先鋒，先後守二壘、中外野，也有四支二、三分打點的演出，包括四局上從國民王牌投手薛則的手中揮出右外野陽春砲，熱身賽首轟出爐，打擊率升至四成三八。