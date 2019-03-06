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全國中等學校自由車賽 高男女組冠軍蘇宇銘、賴慈慧

2019-03-06 21:59聯合報 記者徐如宜╱即時報導

107學年度全國中等學校自由車錦標賽個人公路賽，今天上午從高雄田寮石頭廟前出發。高男組新北高工鑄造科三年級的蘇宇銘，在終點前一公里突圍成功，以1:47:17.647稱王；高女組仰德高中賴慈慧以2:01:11.201封后。

今天上午高男組76.99公里個人、團體公路賽決賽率先登場，10分鐘後高中女生組57.85公里個人公路賽接棒出發，下午再進行國中男生組57.85公里個人、團隊公路賽決賽，以及國女組38.71公里個人公路賽決賽。

高男組決賽成績，冠軍新北高工蘇宇銘1:47:17.647，亞軍西松高中施順元1:47:18.354，季軍大甲高中張誌盛1:47:18.398。高女組冠軍為仰德高中賴慈慧2:01:11.201，亞軍楠梓高中邱聖芯2:01:11.465，季軍大甲中劉文萱2:01:11.620。

新北高工鑄造科三年級的蘇宇銘是普通班學生，上高一前看到同學騎車覺得很酷，可以看風景又有速度感也跟著騎，課餘時間練車的他，是去年全國自由車公路錦標賽個人公路賽男子U23第三名。他表示，這次在最後2公里左右，主集團將前面100公尺的兩位車手追回，最後一公里我在移動中找到機會突圍，率先衝抵終點。

仰德高中女將賴慈慧在最後500公尺全力衝刺奪冠，她說，今天一開賽有試著攻擊，最後半圈時大家開始有高防備心，後來有學妹太緊張緊急剎車，我也跟著刹，結果後面來不及反應，害台中大甲高中的摔車，真的很不好意思。

高男團體公路賽由大甲高中張誌盛／許銘愷／邱亮穎／王政傑以5:21:59.605奪冠，亞軍西松高中，季軍仰德高中。高中組團體總錦標冠軍為大甲高中，亞軍仰德高中，季軍林園高中。

全國中等學校自由車錦標賽高女個人公路賽，仰德高中賴慈慧(左)以20111.201...
全國中等學校自由車錦標賽高女個人公路賽，仰德高中賴慈慧(左)以20111.201封后。圖／中華民國自由車協會提供
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全國中等學校自由車錦標賽高男個人公路賽，新北高工蘇宇銘(左)率先抵達終點。圖／中...
全國中等學校自由車錦標賽高男個人公路賽，新北高工蘇宇銘(左)率先抵達終點。圖／中華民國自由車協會提供
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