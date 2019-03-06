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中職／悍將3大咖身價出爐 林益全仍有70萬

2019-03-06 17:23聯合報 記者藍宗標╱即時報導

富邦悍將3大咖談妥薪資，林益全月薪減薪10萬，保住70萬元。 聯合報系資料照
富邦悍將3大咖談妥薪資，林益全月薪減薪10萬，保住70萬元。 聯合報系資料照
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富邦悍將隊今天宣布，談妥全隊本季薪資，隊上3大咖林益全、林哲瑄、高國輝的身價也出爐，月薪分別是70萬、55萬、52萬5千元。

悍將指出，去年雖未能奪冠，但球團考量許多球員表現傑出，給予加薪肯定，范國宸47%調幅是全隊最高，月薪從7萬5千元加到11萬。

其他球員本季月薪包括胡金龍75萬、倪福德50萬、賴鴻誠30萬、陳品捷27萬、林宥穎26萬、張耿豪20萬、方克偉18萬、黃亦志16萬5千、于孟馗12萬5千。

悍將未公布蔣智賢、張正偉、林煜清、陳鴻文薪資，但強調4人都獲加薪。

賴鴻誠胡金龍富邦悍將
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