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日職／果然沒有低潮！ 王柏融對羅德4支2

2019-03-06 15:49聯合報 記者藍宗標╱即時報導

王柏融此役4打數2安打，攻下兩分打點，終止連5打數掛蛋。 擷圖自火腿隊官方推特
王柏融此役4打數2安打，攻下兩分打點，終止連5打數掛蛋。 擷圖自火腿隊官方推特
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日本火腿隊今天在千葉縣鎌谷球場對決羅德隊，旅日好手王柏融擔任第五棒指定打者，首局就揮出中外野安打，終止熱身賽連續5個打數掛零；王柏融此役4打數2安打，攻下兩分打點，官辦熱身賽打擊率2成73、打點3分，火腿終場7：10落敗。

王柏融在官辦熱身賽前三戰和巨人、橫濱隊交手，都以先發4棒、左外野手的身分亮相，除了對巨人2支1、攻下1分打點，對橫濱兩場比賽5個打數掛零，3戰合計7打數1安打、吞下一次三振，未有長打表現。

火腿今天在鎌谷球場擔任主場球隊，王柏融一局下面對羅德先發投手涌井秀章，逮到時速136公里偏高失投球揮出安打，近3戰首安出爐，暫時鬆了一口氣。

羅德打線面對火腿先發投手上澤直之，一局上平澤大河揮出安打後，中村獎吾轟出左外野兩分砲，取得2：0領先。

涌井開賽狀況也不好，火腿前三棒淺間大基、西川遙輝、近藤健介連續安打扳回一分，四棒横尾俊建雖揮出雙殺打，還是送回西川攻下第二分，接著王柏融、大田泰示連續安打，涌井這半局被揮出5安、失兩分，雙方戰成2：2平手。

羅德二局上靠洋砲萊德（Brandon Laird）、清田育宏安打和岡大海內野滾地球護送，攻下第三分；過去四年效力火腿的萊德，官辦熱身賽首戰老東家，首打席就有安打表現。

火腿三局下西川保送、近藤二壘打攻下一分，二度追平比數，雙方形成3：3，王柏融這半局揮出三壘方向界外飛球出局。

羅德第四局換上第二任投手小島和哉，王柏融5局下再次打擊，揮成三壘滾地球出局。

火腿六局下靠大田轟出陽春砲，取得4：3領先，七局下面對羅德第三任投手田中靖洋，淺間、西川、橫尾安打後，王柏融揮出高飛犧牲打攻下全隊第五分，比數變成5：3。

火腿牛棚8局上大崩盤，被羅德打了11人次，被揮出5支安打，包括岡大海兩分砲，並有3次保送，一口氣失7分，雙方勝負就此決定。

王柏融9局下最後一次打擊，從羅德第五任投手高野圭佑的手中揮出安打，送回橫尾攻下個人第2分打點，4場官辦熱身賽合計11打數3安打；火腿這半局扳回兩分，無力改變戰局。

日職新球季29日開打，火腿將在札幌巨蛋主場對歐力士進行開季3連戰，今天對羅德之戰結束後，還有10場官辦身賽要打，對手包括羅德、阪神、歐力士、廣島（兩場）、羅德、巨人、橫濱、養樂多隊（兩場），王柏融仍有不少機會可試手感。

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