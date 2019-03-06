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中職／味全龍相隔20年尋求復活 中職環境已大不同

2019-03-06 11:26聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

頂新集團三董魏應充昨天正式和中職會長吳志揚會晤，展現讓味全龍復活當第五隊的決心，不過時隔20年，社會和職棒環境早已此一時彼一時，想重返插旗存在許多挑戰，更得面臨職業球團間的錢鬥。

身為元老四隊之一，味全龍所在的中職前十年並沒有固定主場的需求，賽程由聯盟安排，最多比賽場次落在台北市立棒球場，接著是台中棒球場和高雄立德棒球場，所有球隊都是「全台主場」，票房全憑球隊人氣和對戰組合，也無須經營地方球迷，直到1999年統一獅隊率先認養台南球場，才開始有名符其實的主場觀念。

如今中職四隊各自獨霸一方，也讓聯盟在前年頒布的新球隊加盟規章中，明文指出應附加「主場規劃」，必要條件為獲得地方支持，達到主場、農場和球場兼具；先不論在屬地主義當道的現代如何養出「新」龍迷，要怎樣找到一個政府合作和票房雙贏的「落點」，就是頂新集團得闖過的第一道關卡。

頂新集團聲明稿中指明要在彰化設立基地，農場和二軍制度同樣是第一代味全龍未曾歷經的狀況，過去中職實施代訓制度多年，2009年起才開始有完整的二軍賽季，解散當時加洋將只有40人陣容的味全龍，現在重回中職要湊齊二軍28人、一軍46人門檻，已經不是當時一台大巴士就可以解決全員的交通問題，在2016年11月正式接手義大犀牛的富邦悍將，在去年初光是打造兩台一軍球員專屬的彩繪大巴士，就砸了上千萬元。

球員人數擴充也象徵人事成本增加，選秀球員的簽約金與擴編球員的回饋金都是一筆不小的數字，更何況球員薪資數字在近十多年來更是快速上揚，1999年龍隊球員的最高月薪為30多萬元，當時全聯盟最貴的是和信鯨隊投手郭源治的月薪50萬元，和現在中職頂薪已達120萬元，薪資水準曲線一路往上走，味全龍重返後的薪資支出肯定是翻倍成長。

另外，高中應屆畢業球員對味全龍來說也是新鮮事，當年成軍初期是和文化大學建教，而中職是在2013年開放高中生選秀，若是頂新集團今年趕上季中選秀，高中好手有機會成為復隊主力，到時青澀臉龐披上味全龍球衣的畫面，應該會讓老球迷耳目一新。

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