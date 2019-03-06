木棒聯賽／平鎮歡慶隊史第2冠 個人獎也豐收

2019-03-06 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



平鎮高中奪下隊史第二座高中木棒聯賽冠軍。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 平鎮高中隊史第4次打進高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，今年再次迎戰衛冕軍穀保家商，兩名高一生齊力建功，吳秉恩後援登板壓制穀保攻勢，李灝宇則在8局下敲回勝利打點，終場平鎮以7：5奪下隊史第二座木棒聯賽冠軍，個人獎項也大豐收。

前年（105學年度）平鎮首度與穀保爭冠，成功以4：0封王，奪下隊史在木棒聯賽的首冠，相隔1年後，雙方今年又在決賽碰頭，平鎮再下一城，也斬斷榖保的2連霸美夢。

平鎮總教練吳柏宏指出，各大比賽到最後常都是平鎮、穀保爭冠軍，「其實就是比誰的穩定性好。」而在木棒聯賽奪冠後，吳柏宏表示，接下來將再鎖定國手選拔賽的冠軍，「還沒有人（同年）同時拿兩個，我們突破看看。」

平鎮能在嘉義市棒球場歡慶封王，吳柏宏感謝平鎮高中校長胡劍峰及有「桃園棒球之父」之稱的桃園市三級棒球總顧問張滄彬，一路在背後支持球隊。不少已進入中職拚戰的校友此戰也都到場見證榮耀時刻，還送上麵包、飲料替學弟們鼓勵。

107學年度高中聯賽木棒組全國賽個人獎項：

特別獎項

野手MVP：郭玟毅（平鎮）

投手MVP：林昱珉（榖保）

個人獎項

打擊獎第1名 劉基鴻（平鎮） 打擊率 4成88

打擊獎第2名 李展毅（大理） 打擊率：4成58

打擊獎第3名 羅暐捷（高苑）打擊率：4成38

打點獎 李展毅（大理） 打點：18

全壘打獎 李灝宇（平鎮）1轟、3分打點

投手獎 林聖榮（大理）4勝0敗

MVP 吳秉恩（平鎮）

最佳教練獎 （１）吳柏宏 （２）羅健銘 （３）陳舜松（平鎮）

最佳10人

最佳一壘手 李展毅（大理）

最佳二壘手 陳思仲（穀保）

最佳三壘手 林子豪（平鎮）

最佳游擊手 劉基鴻（平鎮）

最佳外野手 顏清浤（高苑）、偕俊弘（大理）、邱智呈（穀保）

最佳指定打擊 林吳晉瑋（穀保）

最佳捕手 李孟哲（平鎮）

最佳投手 李晨薰（平鎮）