親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記跑進世界文化遺產，與白鷺之城的初次見面一個人的旅行之2019鹿兒島馬拉松
健行筆記【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..
NBA賽事懶人包 (3月5日)今日最佳好球- Anthony Davis (3月5日)

木棒聯賽／平鎮歡慶隊史第2冠 個人獎也豐收

2019-03-06 00:05聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

平鎮高中奪下隊史第二座高中木棒聯賽冠軍。記者黃仲裕／攝影
平鎮高中奪下隊史第二座高中木棒聯賽冠軍。記者黃仲裕／攝影
分享
平鎮高中隊史第4次打進高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，今年再次迎戰衛冕軍穀保家商，兩名高一生齊力建功，吳秉恩後援登板壓制穀保攻勢，李灝宇則在8局下敲回勝利打點，終場平鎮以7：5奪下隊史第二座木棒聯賽冠軍，個人獎項也大豐收。

前年（105學年度）平鎮首度與穀保爭冠，成功以4：0封王，奪下隊史在木棒聯賽的首冠，相隔1年後，雙方今年又在決賽碰頭，平鎮再下一城，也斬斷榖保的2連霸美夢。

平鎮總教練吳柏宏指出，各大比賽到最後常都是平鎮、穀保爭冠軍，「其實就是比誰的穩定性好。」而在木棒聯賽奪冠後，吳柏宏表示，接下來將再鎖定國手選拔賽的冠軍，「還沒有人（同年）同時拿兩個，我們突破看看。」

平鎮能在嘉義市棒球場歡慶封王，吳柏宏感謝平鎮高中校長胡劍峰及有「桃園棒球之父」之稱的桃園市三級棒球總顧問張滄彬，一路在背後支持球隊。不少已進入中職拚戰的校友此戰也都到場見證榮耀時刻，還送上麵包、飲料替學弟們鼓勵。

107學年度高中聯賽木棒組全國賽個人獎項：

特別獎項

野手MVP：郭玟毅（平鎮）

投手MVP：林昱珉（榖保）

個人獎項

打擊獎第1名 劉基鴻（平鎮） 打擊率 4成88

打擊獎第2名 李展毅（大理） 打擊率：4成58

打擊獎第3名 羅暐捷（高苑）打擊率：4成38

打點獎 李展毅（大理） 打點：18

全壘打獎 李灝宇（平鎮）1轟、3分打點

投手獎 林聖榮（大理）4勝0敗

MVP 吳秉恩（平鎮）

最佳教練獎 （１）吳柏宏 （２）羅健銘 （３）陳舜松（平鎮）

最佳10人

最佳一壘手 李展毅（大理）

最佳二壘手 陳思仲（穀保）

最佳三壘手 林子豪（平鎮）

最佳游擊手 劉基鴻（平鎮）

最佳外野手 顏清浤（高苑）、偕俊弘（大理）、邱智呈（穀保）

最佳指定打擊 林吳晉瑋（穀保）

最佳捕手 李孟哲（平鎮）

最佳投手 李晨薰（平鎮）

平鎮歡慶冠軍，全隊與「桃園棒球之父」張滄彬及平鎮畢業的職棒校友合影。記者葉姵妤／...
平鎮歡慶冠軍，全隊與「桃園棒球之父」張滄彬及平鎮畢業的職棒校友合影。記者葉姵妤／攝影
分享

棒球平鎮高中中職

相關新聞

木棒聯賽／大場面登板有經驗 吳秉恩奪冠軍戰MVP

2019-03-05 22:42

中職／味全教頭最快月底出爐 老龍重出江湖？

2019-03-05 16:08

中職／魏應充見吳志揚前 先看過新竹、高雄球場

2019-03-05 14:58

中職／魏應充首會吳志揚 說明味全龍復活進度

2019-03-05 12:07

木棒聯賽／7：5擊敗穀保 平鎮奪隊史第2冠

2019-03-05 21:34

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／熱身賽連5打數掛零 王柏融對決羅德找手感

2019-03-05 17:46

木棒聯賽／自我要求高 大理高一李展毅奪打點王

2019-03-05 18:55

木棒聯賽／高苑再見失誤 大理奪隊史次佳季軍

2019-03-05 17:56

WSBL／苦吞跨3季28連敗 台電季外移訓尋解方

2019-03-05 21:03

木棒聯賽／平鎮與穀保爭冠 大批職棒校友場邊齊聚

2019-03-05 20:45

日職／官辦熱身賽只投1場 郭俊麟遭下放二軍春訓

2019-03-05 18:51

中職／知念廣彌單局爆 獅隊不敵起亞二軍

2019-03-05 18:25

中職／味全龍沒球員班底 從零開始面對挑戰

2019-03-05 11:32

中職／談薪不順 球員工會：有新一波薪資仲裁

2019-03-05 10:55

中職／味全龍備戰季中選秀 頂新已開始看新秀

2019-03-05 09:55

木棒聯賽／游騰堯完投 壽山高中奪第5

2019-03-04 23:43

中職／退休「綱綱好」 高志綱：決定了就往前走

2019-03-04 23:37

木棒聯賽／壽山游騰堯笑著完投 教頭讚「終極王牌」

2019-03-04 20:05

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

木棒聯賽／壽山創隊史最佳 教頭：黑馬中的黑馬

2019-03-04 19:10

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

影／高志綱宣布：不會有引退儀式

2019-03-04 16:06

中職／有機會進東奧？高志綱：當年也沒想到贏南韓

2019-03-04 15:57

木棒聯賽／從小要求控球 嘉中宋明憲靠準度立功

2019-03-04 15:56

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

木棒聯賽／退南英報一箭之仇 嘉中獲第7隊史最佳

2019-03-04 15:12

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／將與暴龍和林書豪交手 哈登：他永不退縮

2019-03-05 09:13

NBA／勇士找回奪冠功臣 傳將簽下伯加特

2019-03-05 10:28

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34

NBA／挺詹姆斯批評隊友 歐尼爾：領袖該做的

2019-03-05 10:40

NBA／卡特飆進7顆三分球 創3項生涯里程碑

2019-03-05 11:44

MLB／陳偉殷回主場2局失4分 教頭仍給肯定

2019-03-05 07:45

NBA／生涯阻攻數超越喬丹 韋德紀錄夜23分退老鷹

2019-03-05 11:26

NBA／快艇攻勢均衡 送湖人近10戰吞7敗

2019-03-05 14:32

NBA／杜蘭特看綠衫軍內憂：季後賽就會變身

2019-03-05 10:06

中職／味全教頭最快月底出爐 老龍重出江湖？

2019-03-05 16:08

日職／熱身賽連5打數掛零 王柏融對決羅德找手感

2019-03-05 17:46

NBA／湖人季後賽路難行 華頓：球隊還沒出局

2019-03-05 18:08

中職／味全龍沒球員班底 從零開始面對挑戰

2019-03-05 11:32

NBA／不滿裁判被趕出場 帕楚利亞遭罰2萬5千美元

2019-03-05 12:40

中職／魏應充首會吳志揚 說明味全龍復活進度

2019-03-05 12:07

NBA／公鹿末節失準 本季慘遭爐主太陽橫掃

2019-03-05 14:16

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

NBA／金塊強拉尾盤功虧一簣 馬刺主場驚險3連勝

2019-03-05 13:27

全英羽賽／戴資穎力拚3連霸 已連117周當球后

2019-03-05 12:23

中職／味全龍備戰季中選秀 頂新已開始看新秀

2019-03-05 09:55

MLB／流浪2個月後重回天使 新二刀流扛滿貫砲

2019-03-05 09:41

中職／魏應充見吳志揚前 先看過新竹、高雄球場

2019-03-05 14:58

NBA／相隔16年 海外熱身賽再移師日本

2019-03-05 15:22

NBA／慘遭爐主太陽橫掃 字母哥：想不到

2019-03-05 17:07

MLB／黃暐傑初登板一局無失分 春訓九台將全亮相

2019-03-05 10:38

NBA／籃網中止3連敗 獨行俠兩戰慘輸69分

2019-03-05 14:00

MLB／道奇教頭坦承 克蕭可能趕不上開幕戰

2019-03-05 08:11

MLB／甩酒駕形象重新出發 姜正浩：滴酒不沾

2019-03-05 11:57

中職／談薪不順 球員工會：有新一波薪資仲裁

2019-03-05 10:55

WSBL／苦吞跨3季28連敗 台電季外移訓尋解方

2019-03-05 21:03

日職／官辦熱身賽只投1場 郭俊麟遭下放二軍春訓

2019-03-05 18:51

NBA／今日戰績表 湖人3連敗季後賽漸行漸遠

2019-03-05 15:31

ABL／夢想家最終主場 陳金鋒、王建民重量級助陣

2019-03-05 16:19

中職／知念廣彌單局爆 獅隊不敵起亞二軍

2019-03-05 18:25

印地安泉網賽／籤表出爐 謝淑薇列種子首輪免戰

2019-03-05 17:22

HVL／豐商追求6連霸 瑞芳高工拚「東北角奇蹟」

2019-03-05 16:08

木棒聯賽／平鎮與穀保爭冠 大批職棒校友場邊齊聚

2019-03-05 20:45

MLB／馬查多熱身賽首安出爐 張育成吞三振

2019-03-05 14:09

木棒聯賽／高苑再見失誤 大理奪隊史次佳季軍

2019-03-05 17:56

木棒聯賽／7：5擊敗穀保 平鎮奪隊史第2冠

2019-03-05 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top