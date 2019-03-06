中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

薪資話題一直是中華職棒休賽期間最受矚目的焦點，因此仲裁委員會一直都是被討論的話題。由於成效不彰，前會長黃鎮台一度想取消委員會，並與中華民國仲裁協會合作，後來現任會長吳志揚因具有仲裁人資格，一直傳出要重組委員會。直到去年底聯盟經過球員工會同意，重新聘請五位人士擔任仲裁委員，而現在傳出球員工會理事長周思齊將開出第一砲，對新的委員會申請薪資仲裁。

周思齊接任球員工會理事長後，先與聯盟討論仲裁委員組成，並親自體驗提出自身的薪資仲裁。 聯合報系資料照片 分享 facebook

薪資仲裁在各國的職業運動都很常見，其中以1974年開始實行的美國職棒仲裁制度最為成熟，他們不但對於球員資格、年資有所規定，更有限制提出時間，而且在仲裁庭裁決後，具有絕對效力。像是原本年薪僅100萬美元的休士頓太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），今年球隊開出年薪425萬美元續約，他則希望有500萬美元年薪，經仲裁裁決由球員方獲勝，太空人球團只能乖乖每年多付出75萬美元。2008年旅美好手王建民，也曾與紐約洋基隊在仲裁庭對簿公堂，但是輸掉仲裁。

美國職棒仲裁制度會令球員及球團信服，除了建立許久公信力外，球團及球員工會還會簽屬集體協商同意書(CBA)。而且仲裁會有六項明確的依據。包含球員前一球季的成績與貢獻、球員生涯長度與穩定度、球員過去薪資、球員的身心健康狀況、球隊近年表現與觀眾人數及其他相關球員薪資。另外則有四點被認為不能當作依據的：雙方的財務狀況、除了薪資仲裁金額之外，其他合約附屬條件、除年度個人獎項之外，各類媒體評論，以及其他運動或職業的薪資。

回到中華職棒，仲裁制度在規章第二十四章「仲裁委員會設置要點」，及第二十五章「聯盟仲裁規則」都有訂定。但是翻開規章，除了要求仲裁人資格，「立場超然，客觀、公正、及學有專長、社會知名」，其他對於相關仲裁的原則、流程、方法等，完全沒有說明。特別是時程，沒有要求申請時間，也沒有說明多久需要召開仲裁庭。而且中職並非認證的仲裁機構，並不具法律效力，甚至曾被判定為組成不合法，因此僅有建議權。

中華職棒目前的仲裁委員會，除了仲裁人資格沒問題外，其他規定、流程似乎都還有疑問。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另一方面，仔細看中職仲裁委員消息，雖然與球員工會協商，但是完全沒有「會有爭議的另一方球團」出現。以往聯盟決議多是來自於聯盟與球團的領隊會議，因此常造成球員工會有疑義，但是這次則是聯盟與球員工會，還是沒有三方會談。這與美國職棒球團與球員工會簽屬CBA不同，球團沒有參與相關討論，代表他們沒有接受及認同，未來也不一定會接受仲裁庭的建議。

另外就是中職規章有「不定存續約」的條款，除非申請成為自由球員，只要球團有意續約該名球員，球員就必須留在陣中。即使球員未能談妥薪資且申請仲裁，但因為都沒有相關配套及規定，導致結果拖延未出爐，球團依然能夠掌控該名球員，而且只需支付去年薪資，對於想要追求更好待遇的球員而言，仍然毫無保障。

2016年當時林益全與義大的薪資爭議，經紀人就提出「台灣目前薪資仲裁的機制不明確，就算提出申請，卻不知道能獲得什麼實質幫助」。直到三年後，現在所除了多了五個無給職、只有車馬費的委員外，似乎仍然沒有改變。中職許多制度都是藉由發生後的亡羊補牢，不斷的衝撞才有改進。現階段仲裁制度仍不完整，球員想要藉此爭取高薪仍是空談，只能說做善事幫後人鋪路。