木棒聯賽／大場面登板有經驗 吳秉恩奪冠軍戰MVP

2019-03-05 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



平鎮高中今天在高中聯賽木棒組對戰穀保家商，也是雙方繼前年（106學年度）後再次爭冠，兩隊投手各有狀況，但平鎮壓出控球穩健的高一左投吳秉恩登板後，後援2.1局失1分穩住局面，擋下穀保攻勢後，平鎮最終以7：5勝出，抱回隊史第2冠。

穀保家商今天單場出現4次失誤，其中3次都出在投手並導致失分，平鎮則是在4局下2：0的狀況下，因牛棚投手的連續保送奉送分數，導致比數被超前，全隊單場合計出現7次四死球保送。

平鎮總教練吳柏宏說：「兩隊的壓力都太大了，他們失誤比較多，但我們投手控球不穩也算失誤。」而能成功搶勝的關鍵，吳柏宏點名後援登板的高一投手吳秉恩，「分數如果壓不下來，再會打也沒有用。」

7局上穀保2出局攻佔滿壘時，1分落後的平鎮推吳秉恩登板，他先用三振化解危機，續投也穩住局面。平鎮打線7局下把比數扳平，第8局再敲回致勝3分，吳秉恩雖在9局上2出局後失1分，最後用再見三振關門，替平鎮保住冠軍。

吳秉恩指出，賽前教練團就有先提醒，比賽後段可能需要控球穩定的投手登板，讓他先做準備，而當時在有危機上場，吳秉恩雖坦言很緊張，但因過去入選中華隊參與U12、U15世界盃等大賽，見過不少大場面，他說：「因為有經驗，所以壓力不會那麼大。」