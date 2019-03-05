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影／吳秉恩後援好投 木棒聯賽平鎮高中拿下總冠軍

2019-03-05 22:04聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

高中聯賽木棒組冠軍戰今天晚間在嘉義市棒球場開打，由平鎮高中與穀保家商進行宿敵對決，雙方投手控球、守備狀況不少，平鎮雖一度因投手控球亂流被反超比數，但靠著8局下進帳3分，終場以7：5擊敗穀保，奪下繼105學年度後的隊史木棒聯賽第2冠。

平鎮高中完成最後一個出局數後，高興歡呼。記者黃仲裕／攝影
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平鎮高中完成最後一個出局數後，高興歡呼。記者黃仲裕／攝影
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平鎮高中第一棒李灝宇八局下半擊出一分打點超前安打。記者黃仲裕／攝影
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平鎮高中後援投手吳秉恩拿下mvp。記者黃仲裕／攝影
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平鎮高中第一棒李灝宇八局下半擊出一分打點超前安打。記者黃仲裕／攝影
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平鎮高中棒球

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