木棒聯賽／7：5擊敗穀保 平鎮奪隊史第2冠

2019-03-05 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



高中聯賽木棒組冠軍戰今天晚間在嘉義市棒球場開打，由平鎮高中與穀保家商進行宿敵對決，雙方投手控球、守備狀況不少，平鎮雖一度因投手控球亂流被反超比數，但靠著8局下進帳3分，終場以7：5擊敗穀保，奪下繼105學年度後的隊史木棒聯賽第2冠。

面對穀保家商先發左投岳政華，平鎮在4局上率先突破，第4棒劉基鴻揮出二壘打，宋晟睿採犧牲觸擊因投手失誤上壘，一、三壘有人的局面下，第6棒黃兆維敲出打送回第1分，穀保隨後再發生失誤又送1分，平鎮先取得2：0領先。

平鎮先發投手李承禎則是前5局僅被揮出2支安打，6局上接連被掃2安後退場，但牛棚投手控球大出狀況，徐若熙連投2次保送奉送1分退場，先發中外野手宋晟睿登板後又對首名打者投出保讓出領先優勢，穀保接著靠下一棒陳思仲揮出2分打點安打，以4：2反超比數。

6局下平鎮展開反攻，面對穀保第2任投手王彥程，李孟哲、何逸龍接連安打追回1分，第7局首名打者顏國晉獲觸身球上壘後，靠林子豪的安打及2次滾地球跑回追平分，雙方又以4：4戰成平手。

平鎮在8局下持續有攻勢，郭玟毅二壘打，吳秉恩、李灝宇連續安打敲回超前分，顏國晉採犧牲觸擊造成王彥程傳球失誤再添1分，林子豪的滾地球又送回保險分，平鎮單局再添3分要回領先，靠吳秉恩在9局上擋住穀保的反攻，收進隊史第2冠。