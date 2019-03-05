WSBL／苦吞跨3季28連敗 台電季外移訓尋解方

2019-03-05 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台電女籃上季全敗收場，本季至今仍一勝難求，今日遭遇龍頭國泰，前兩節都僅有6分進帳，終場42：104不敵國泰，續寫跨27連敗。短期內球員經驗不足難解套，台電球團放眼長期，除了明年將擴增兵源，也計畫提撥經費，讓球隊移訓取經。

台電開賽就被國泰打出10：0，上半場就出現15次失誤，讓國泰早早就為比賽定調，國泰全隊7人得分上雙，歐婕攻下全隊最佳15分、韓雅恩、黃鈴娟、黃柔甄各挹注14分，台電則無人得分達雙位數，郭佳紋9分最佳，辛宜芝8分。

「後衛攻勢太慢對球隊不利，轉換快攻要更快才有得分可能。」深陷連敗陰霾，林紀妏希望球員不要被分數影響，而是從錯誤中學習，修正檢討。

上季結束後台電主力得分手張詩婕退役，去年髖關節動刀的林芷安，原本以為能趕上開季，未料另一側髖關節再傳傷情，本季能否歸隊也畫下問句，加上新人張譯文一場未打就球季報銷，雖然第三輪菜鳥李郡歡傷癒歸隊，台電人手仍是捉襟見肘。