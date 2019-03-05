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木棒聯賽／平鎮與穀保爭冠 大批職棒校友場邊齊聚

2019-03-05 20:45聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰今晚在嘉義棒球場開打，由平鎮高中、穀保家商兩支青棒強權上演宿敵對決，場邊也聚集不少已進入職棒的學長，替學弟們助陣，其中平鎮畢業的職棒校友就來了超過10人，近2年加盟中職的校友全數到齊。

平鎮高中近年已成國內青棒指標球隊之一，越來越多好手進入中職發展，但平鎮過去在木棒聯賽直到前年（105學年度）才拿到首冠，當年擊敗就是穀保家商，今年兩隊又在冠軍戰碰頭，強權爭霸戲碼很受關注。

昔日由平鎮培養出的職棒球員，今天現身嘉義市棒球場，希望見證母校重返榮耀。其中近2年畢業、2年前替球隊奪首冠的球員包括成晉、江國謙（猿隊）、古林睿煬、林靖凱（統一獅隊）、江坤宇（中信兄弟）及戴培峰（富邦悍將）全部到齊。

另外吳國豪（統一獅隊）及林承飛、林立、葉家淇、張明翔（猿隊）等2014、15年從平鎮畢業的校友，也都抽空到球場看學弟們爭冠。甚至是高苑工商畢業的廖健富也與猿隊友一同現身場邊。

中職4隊目前都在春訓中，除了中信兄弟今天休假外，其他3隊今天都有熱身賽及練習行程，但利用晚間休息時間到球場觀戰。其中猿隊春訓基地就在嘉義縣，有地利之便，另3隊球員則都是特地來嘉義市看冠軍戰。

平鎮高中校友林承飛、葉家淇以及高苑工商畢業的廖健富等猿隊球員現身木棒聯賽冠軍戰場...
平鎮高中校友林承飛、葉家淇以及高苑工商畢業的廖健富等猿隊球員現身木棒聯賽冠軍戰場邊。記者黃仲裕／攝影
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平鎮高中校友吳國豪、林靖凱、江坤宇及中職去年選秀狀元戴培峰等人現身木棒聯賽冠軍戰...
平鎮高中校友吳國豪、林靖凱、江坤宇及中職去年選秀狀元戴培峰等人現身木棒聯賽冠軍戰場邊。記者黃仲裕／攝影
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