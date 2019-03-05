木棒聯賽／平鎮與穀保爭冠 大批職棒校友場邊齊聚

2019-03-05 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



高中棒球聯賽木棒組冠軍戰今晚在嘉義棒球場開打，由平鎮高中、穀保家商兩支青棒強權上演宿敵對決，場邊也聚集不少已進入職棒的學長，替學弟們助陣，其中平鎮畢業的職棒校友就來了超過10人，近2年加盟中職的校友全數到齊。

平鎮高中近年已成國內青棒指標球隊之一，越來越多好手進入中職發展，但平鎮過去在木棒聯賽直到前年（105學年度）才拿到首冠，當年擊敗就是穀保家商，今年兩隊又在冠軍戰碰頭，強權爭霸戲碼很受關注。

昔日由平鎮培養出的職棒球員，今天現身嘉義市棒球場，希望見證母校重返榮耀。其中近2年畢業、2年前替球隊奪首冠的球員包括成晉、江國謙（猿隊）、古林睿煬、林靖凱（統一獅隊）、江坤宇（中信兄弟）及戴培峰（富邦悍將）全部到齊。

另外吳國豪（統一獅隊）及林承飛、林立、葉家淇、張明翔（猿隊）等2014、15年從平鎮畢業的校友，也都抽空到球場看學弟們爭冠。甚至是高苑工商畢業的廖健富也與猿隊友一同現身場邊。