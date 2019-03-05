木棒聯賽／自我要求高 大理高一李展毅奪打點王

2019-03-05 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



大理高中高一好手李展毅。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

大理高中今天在高中木棒聯賽季軍戰對上高苑工商，9局下平手時，滿壘的打擊機會輪到第4棒的「小高一」李展毅打擊，他坦言「很緊張、不想面對」，而他擊出三壘滾地球，藉由對手失誤送回致勝分，助大理以3：2贏球，締隊史近10年最佳成績。

李展毅僅高一就靠出色的打擊表現扛球隊第4棒，前8局合計4打數敲出2支安打，包括在5局上以二壘打送回打點，助球隊拉開2：0領先。高苑隨後在8局上把比數追平，大理在9局下再掀攻勢，從第8棒打起，2出局後攻佔滿壘，製造李展毅當英雄的機會。

「一開始想說應該不會輪到我，自己沒有遇過這種狀況。」獲得一棒當功臣的機會，李展毅卻坦言很緊張，「有點不想去面對，壓力太大了。」最後他擊出三壘滾地球造成對手失誤，雖成功終結比賽，但他說：「自己沒有打很好，因為對手失誤才贏，也不是說很光榮。」

升上高中後的首次木棒聯賽，李展毅給自己的表現打下75分，「（賽事）第一、四階段，有幾次關鍵分都沒有打進來。」儘管如此，他仍以18分打點成為本屆打點王，他表示：「只有打點好，打擊率那些都還可以更好。」

看在大理總教練黃文生眼中，李展毅自我要求高、態度很好，這次木棒聯賽之前，也會利用晚上在學校自主訓練，這次他在第四階段前段狀況不理想，也給自己很大壓力，在教練團的鼓勵下，隔天馬上能重新調整。

經過這次木棒聯賽，李展毅從中體會到，「別給自己壓力太大。」儘管才高一就有好表現，未來他也盼針對自己的弱點再加強，並把自己的優點做更好，無論打擊、守備甚至跑壘，「想做到極限，能做到哪裡是哪裡。」