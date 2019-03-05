木棒聯賽／高苑再見失誤 大理奪隊史次佳季軍

2019-03-05 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



大理高中擊敗高苑工商，奪下季軍。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

大理高中、高苑工商今天在高中聯賽木棒組爭季軍，大理領先到第8局被追平，最終在9局下靠高苑的再見失誤，以3：2勝出奪下季軍，拿下隊史近10年在木棒聯賽的最佳成績；高苑則是在10連勝後吞2連敗，以殿軍作收。

高苑工商在這次賽事以10連勝挺進4強，前天準決賽碰上同樣10戰不敗的平鎮高中，兩隊打到6局上4：4平手，高苑換上背號19號的投手邱駿威，卻因攻守名單名字寫錯被對手抓包。

邱駿威的名字未在登錄名單中，高苑賽前提交的攻守名單上錯把19、20號球員的名字都寫成陳英睿，依規定，非登錄球員上場比賽，比賽沒收。高苑的疏失也把冠軍戰門票拱手讓給平鎮，只能在今天和大理高中打季軍戰。

高苑無緣爭冠後，今天對戰大理，打線也沒發揮，前7局只敲出2支安打，以0：2落後，8局上高苑連3棒安打攻佔滿壘，之後藉由大理投手林聖榮牽制三壘失誤，跑回2分把戰局扳平。

高苑第3任投手邱駿威自5局起登板，連4局沒有失分，直到9局下2出局後連投2次保送製造滿壘危機，大理第4棒李展毅接著擊出三壘滾地球，因守備失誤送回致勝分，向高苑說再見。

大理過去在木棒聯賽最佳成績為96學年度打下亞軍，如今在相隔10年後再闖4強，締造隊史次佳成績，總教練黃文生滿意子弟兵的表現，「可以打進8強，甚至拿到第3名，球員拚勁很夠，每個人把自己的責任做得很好，大家都很努力。」