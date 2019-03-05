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2019國際自由車環台賽 衝刺登山點考驗爆發力、耐心

2019-03-05 16:56聯合報 記者許政榆╱即時報導

2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日盛大舉辦，共計5天5站，其中3月18日行經第2站桃園市站，沿途繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區，終點設於復興區角板山，全長約124公里（包含熱身路段），預計有來自全球30個國家、22支隊伍及200位菁英選手同場較勁。

桃園市副秘書長邱俊銘表示，自行車環台賽行經桃園台61快速道路，途中經過眾多特色景點，包括大園竹圍漁港、豐富野鳥生態的許厝港濕地、觀音草漯沙丘、百年歷史的白沙岬燈塔、觀新藻礁保護區，接著穿越永安漁港，再行經新屋農業博覽會基地，並一路經過楊梅、平鎮、龍潭及大溪等區，最後一路爬坡，進入石門水庫、復興區角板山，也會行經熱門景點新溪口吊橋，桃園秀麗景緻勢必令選手大開眼界。

邱俊銘指出，桃園市自民國100年加入環台賽，已連續9年與中華民國自由車協會共同籌辦賽事，桃園市站競賽路線為複合型賽道，除於台61及台66快速道路競速60公里外，更兼具衝刺和登山路線，於觀音區大潭國小設有一衝刺點，於台三乙線、石門水庫及角板山設有三處登山點，將考驗選手的爆發力和耐力，相信桃園市站將成為衝刺型及爬坡型選手積極進攻、捍衛綠衫及紅點衫積分的重要之役。

體育局長莊佳佳指出，桃園市今年10月19日至24日將舉辦「全國運動會」，為我國最高層級賽事，其中自由車競賽種類的個人計時賽及個人公路賽路線，分別規劃於台61快速道路及羅馬公路（復興區台7線），皆會在這次的環台賽桃園市站搶先曝光部份競賽路段。

另外，今年環台賽中華自由車國家代表隊由馮俊凱、杜志濠、彭源堂、吳之皓、盧紹軒、王景徽等6名選手組成，其中馮俊凱目前效力於巴林美利達一級職業車隊，為台灣自由車公路賽男子選手樹立最佳典範，目前選手正積極備戰環台賽，捍衛主場。

為顧及賽事當日路況順暢，桃園市警局將於3月11日舉行賽前交通管制預演，投入的資源及人力足以媲美環法賽等級，並於賽前在各競賽路口懸掛交通管制牌面等，提醒用路人提前改道。

2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，今日舉辦賽前記者會，邀...
2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，今日舉辦賽前記者會，邀請到國家代表隊彭源堂、王景徽蒞臨，並致贈國家隊紀念車衣予桃園市邱俊銘副秘書長，感謝桃園連續九年支持環台賽。記者許政榆／攝影
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2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，共計5天5站，其中3月...
2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，共計5天5站，其中3月18日行經第2站桃園市站。記者許政榆／攝影
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2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，共計5天5站，其中3月...
2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，共計5天5站，其中3月18日行經第2站桃園市站。記者許政榆／攝影
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2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，共計5天5站，其中3月...
2019國際自由車環台賽於108年3月17日至21日舉辦，共計5天5站，其中3月18日行經第2站桃園市站。記者許政榆／攝影
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環台賽自由車莊佳佳

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