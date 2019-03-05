中職／教頭最快月底出爐 20年前老龍重出江湖？

2019-03-05 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（左）今天和中職會長吳志揚（左2）見面，中職秘書長馮勝賢（右）、副秘書長王惠民（右2）在一旁陪同。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

頂新集團確定重組味全龍隊回到中職，成軍第一步將敲定領隊、總教練人選，頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋今天重申，3月底、4月出爐的時程未有改變，相關人選已在洽談。

龍隊1999年解散，隊史10年畫下句點，相隔20年再回中職，將以新軍身分加盟，但隊名延續傳統，接下來按照流程先遞交加盟企畫書，經過中職常務理事會審核通過後，就可參加6月底年度選秀，明年先從二軍打起，後年再上一軍。

有關領隊、總教練的進度，歐陽劭瑋強調，職棒籌備處資深顧問任中傑已和幾位「前味全龍夥伴」見面談過，了解這些人的意願和想法，彼此理念是否一致。

龍隊重新組軍，時間相當緊迫，4月中就要遞交加盟企畫書，如果尋找總教練的進度夠快，也許在交出企畫書前就會有答案；所謂「前味全龍夥伴」的範圍，讓球迷充滿想像空間，但仔細觀察頂新內部的想法，範圍應會縮小到1999年球隊解散時，還在隊上的成員。

龍隊總教練、未來主場仍待頂新好好評估，至於訓練基地的問題，歐陽劭瑋表示，頂新的家鄉在彰化縣永靖鄉，當地已有成美文化園，訓練基地仍有很多因素要考量，正在積極評估。

中職會長吳志揚認為，龍隊未來重點是主場經營，春訓基地可自行評估。