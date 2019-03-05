中職／魏應充首會吳志揚 說明味全龍復活進度
頂新集團三董魏應充今早和中職聯盟會長吳志楊完成首度會晤，魏先生親自向會長表達其想要加入中華職棒第五隊的決心，同時也請託會長，希望能促成和其它四支球團領隊的拜會，發布的聲明也指出「味全龍的再現，將是中華職棒第一支從無到有的球隊」。
頂新集團在和中職完成會面後發出聲明稿，強調魏應充自小熱愛棒球，在2012年就曾想要重返職棒，即便在三年前遭逢人生最低潮，思思念念的仍是最愛的棒球夢，也因此先是推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。
評估在彰化設球隊基地
最新的球隊籌組進度，除了已成立職業棒球籌備處，邀請了味全龍前領隊任中傑先生擔任資深顧問外，今日魏應充和會長見面，就是希望當面向其表達味全龍加盟的決心，魏應充先生也已責成團隊，希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月要能夠到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能。
魏應充認為此刻讓味全龍復活，成為中職第5隊是因緣俱足，因為今年適逢中職30年，而只有四支隊伍的景況也已經超過10年，因此今年進軍好活絡職棒，讓賽事更好看。
頂新國際集團職業棒球籌備處聲明
魏應充會晤吳志揚會長 盼促成四支球團領隊的拜會請益
今日(5日)魏應充先生會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚，魏先生親自向會長表達其想要加入中華職棒第五隊的決心，同時也請託會長，希望能促成四支球團領隊的拜會請益，寄望在各界的期盼下，能夠共同促成美事，而味全龍的再現，也將是中華職棒第一支從無到有的球隊，別具意義！
魏應充愛棒球 會晤會長分享自己的棒球夢
魏應充先生特別和會長分享，他自小熱愛棒球，年少時即使眼睛感染結膜炎，仍舊是半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的感動，至今他仍記憶猶新。於是他在2012年就曾想要重返職棒；三年前(2016)是他人生最低潮的時刻，但魏應充先生思思念念的仍是他最愛的棒球夢，他先是推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。進一步，魏應充先生始終堅信台灣人擁有打世界級棒球的血液和DNA，因此更推動接棒未來-追夢工程計畫，讓青少棒國中球員也能有機會到日本念高中、打棒球，一圓甲子園的夢。
魏應充先生說因緣俱足 中職30年未來賽事更好看
台灣棒球最高殿堂職棒出現很特殊的「30/10」的現象，30指的是中華職棒步入第三十個年頭，而10則是中職只有四支隊伍的景況也已經超過十年。因此今年開春棒球界最大的新聞，以及球迷最關注振奮的事情，莫過於要恢復味全龍成為職棒第五隊這件美事，好活絡職棒，讓賽事更好看。
魏應充積極籌備 領隊總教練陸續到位
目前球隊進度除了已成立職業棒球籌備處，邀請了味全龍前領隊任中傑先生擔任資深顧問外，今日魏應充先生和會長的見面，就是希望當面向其表達味全龍加盟的決心，魏應充先生也已責成團隊，希望領隊、總教練人選必須在三月底、四月要能夠到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能。
魏應充希望以棒球榮耀台灣！感動台灣！
魏應充先生說他難忘年少時的感動，也希望轉化為以棒球為職志的孩子們能夠一圓自己的棒球夢，不論未來夢想的舞台是在日本甲子園或是日本職棒，或是再回到台灣的職棒味全龍，相信孩子們一定都能用棒球來榮耀台灣!來感動台灣!感動全世界!
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