中職／魏應充首會吳志揚 說明味全龍復活進度

2019-03-05 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



頂新集團三董魏應充（右）今早會晤中華職棒會長吳志揚，當面表達味全龍想要加入中職成為第五隊的決心。 頂新職業棒球籌備處／提供 分享 facebook

頂新集團三董魏應充今早和中職聯盟會長吳志楊完成首度會晤，魏先生親自向會長表達其想要加入中華職棒第五隊的決心，同時也請託會長，希望能促成和其它四支球團領隊的拜會，發布的聲明也指出「味全龍的再現，將是中華職棒第一支從無到有的球隊」。

頂新集團在和中職完成會面後發出聲明稿，強調魏應充自小熱愛棒球，在2012年就曾想要重返職棒，即便在三年前遭逢人生最低潮，思思念念的仍是最愛的棒球夢，也因此先是推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。

評估在彰化設球隊基地

最新的球隊籌組進度，除了已成立職業棒球籌備處，邀請了味全龍前領隊任中傑先生擔任資深顧問外，今日魏應充和會長見面，就是希望當面向其表達味全龍加盟的決心，魏應充先生也已責成團隊，希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月要能夠到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能。

魏應充認為此刻讓味全龍復活，成為中職第5隊是因緣俱足，因為今年適逢中職30年，而只有四支隊伍的景況也已經超過10年，因此今年進軍好活絡職棒，讓賽事更好看。

頂新國際集團職業棒球籌備處聲明