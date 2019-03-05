中職／味全龍沒球員班底 從零開始面對挑戰

2019-03-05 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



昔日味全龍球員如今都是教練團等級，要組隊重返中職等於要從零開始。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

頂新集團「三董」魏應充今與中華職棒聯盟會長吳志揚正式碰面，表達重組味全龍隊的決心，雖然隊名還在，不過昔日龍隊球員如今都是教練團等級，在沒有現成球員班底的情況下，這支第五隊不僅是第一支回鍋球隊，也是第一支「從零開始」組建的球隊。

頂新從三年前開始回饋基層棒球，不過並未擁有一支球隊，重組味全龍要靠季中選秀、年底擴編選秀補充人手，頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示，由於是從無到有，也更希望創造以「家庭」為主的球隊文化，這也是魏應充最在意的精神。

味全龍是中職創立的四支元老球隊之一，當時與兄弟象、統一獅、三商虎都先成立甲組棒球隊，隨後加入的俊國雄跟時報鷹，擁有巴塞隆納奧運的銀牌陣容，中信鯨在職棒七年進來的時候，則是以當時台北體專的球員為主，第一金剛、誠泰則由台灣大聯盟的球員組成，現今四隊中，中信兄弟、富邦悍將、桃猿隊都是承接過去球隊的班底。

這次味全龍重新歸隊，只能靠著今年跟明年的選秀會挑選本土球員，加上年底挑選現有四隊保護名單外的球員，雖然要湊齊二軍28人、一軍46人門檻不是難事，但2021年升上一軍，初期戰績恐怕會有落差。

味全龍缺乏即戰力的問題雖然可以透過一年半的二軍準備期調適，不過缺乏招牌球星是另一致命傷，當年龍象大戰從業餘時期就已打出名號，如今要吸引球迷進場，得看教練團是否夠有「龍魂」。