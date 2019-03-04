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日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44Ramos

剛加盟日本職棒日本火腿的「大王」王柏融，春訓熱身賽表現不俗，吸引日本媒體和球迷目光。事實上，熱身賽不管打好打壞，都不足以論斷王柏融能否在日職闖出一片天，不過，以他的能力而言，確實有機會成為史上首位「完全Made in Taiwan」、並在日職打出好成績的打者。

先來看成績好了。王柏融2015年加盟桃猿，9月2日初登場，一直到離開桃猿為止，他出賽378場，1484打數敲出573支安打，打擊率高達0.386，外帶86支全壘打、319打點，上述打擊數據「打趴」一堆具小聯盟3A資歷以上的中職頂級打者；難能可貴的是，王柏融生涯面對相對較高階的洋投，對戰打擊率超過0.370。

中華職棒連同洋將在內的眾多強投幾乎都無法擋住王柏融的棒子，僅四個球季就留下怪物一...
中華職棒連同洋將在內的眾多強投幾乎都無法擋住王柏融的棒子，僅四個球季就留下怪物一般的成績，打擊實力沒有其他打者可以匹敵。 聯合報系資料照片
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如果拿2015年9月2日至今，同期數據相較，曾上過大聯盟的胡金龍，出賽301場，1184打數擊出425支安打，打擊率0.359，另有39轟、243打點；差一點上大聯盟的陳鏞基，出賽335場，1163打數敲357安，打擊率0.307，有54轟、234打點。

以打擊見長的蔣智賢，同期出賽303場，1191支423，打擊率0.355，敲72轟、283打點；陳俊秀出賽338場，1215支407，打擊率0.335，敲70轟、299打點；林益全沒有旅美經驗，但在中職打擊能力屬頂尖，這段期間林益全出賽336場，1212支432，打擊率0.340，外帶46轟、243打點。

喔，對了，忘了提，王柏融生涯上壘率0.464、長打率0.646。寫了這麼多數據，只想說明一件事，不管是「金鏞連線」，還是長打能力更好的「蔣秀加農砲」，或是有3座年度MVP在手的林益全，沒有人比王柏融還能打，而且各項數據差距還不小。

不論是有旅美經驗的蔣智賢(右)，或是年年都有3成以上的本土強打林益全(左)，都沒...
不論是有旅美經驗的蔣智賢(右)，或是年年都有3成以上的本土強打林益全(左)，都沒有像王柏融這樣的打擊天份。 聯合報系資料照
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王柏融若選擇挑戰美職，現階段能否在大聯盟生存？沒打過，不知道，但合理的推測是，王柏融在小聯盟2A、3A應該可以打出一定水準的成績。

當然，日職投手水準高出中職投手好幾個等級，而且野手守備和場地狀況更優，「隱形安打」出現的可能性降低不少，不過，王柏融才25歲，他的打擊和身體素質還有進化空間，相信以他的能力和適應力，只要時間拉長來看，相信可以在日職殘酷舞台生存。

有日媒寫道，許多韓職頂級打者，例如李鍾範、李炳圭、李承燁、金泰均，後來到日職成績都大打折扣，無法站穩腳步，王柏融來日職恐難複製中職鬼神般成績。

李承燁在2004球季加入日職，並於2005到2007三個球季間打出101支全壘打...
李承燁在2004球季加入日職，並於2005到2007三個球季間打出101支全壘打，但比不過他前兩季在韓職打出的103轟。 歐新社資料照片
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這樣的論點或許有些道理，不過，早期韓職、中職訓練方式和比賽強度，遠遠不如日職，隨著近年來所謂的美式訓練方式引進台灣，加上大批頂尖旅美打者回歸，帶來更心更好的觀念，連帶也提升本土打者水準，王柏融堪稱最佳模板，這絕對有助於他迅速融入日職戰場；韓職也是如此，日韓頂級打者水準逐步拉近，好比說近幾年去日職發展的李大浩，就能打出亮眼成績，已非早期旅日的韓籍打者可比擬。

王柏融挑戰日職會遇到許多難題，除了許多球評提過的遭遇更高階投手、更好的守備、飲食語言文化衝擊、洋將名額限制、北海道寒冷氣候、被各隊嚴密情蒐針對，最重要的是，萬一王柏融打擊陷入低潮該怎麼辦？

會什麼會這樣說？攤開數據來看，王柏融在中職出賽378場，竟然只有62場沒有擊出安打，換句話說，今天球迷買票進球場看桃猿大王比賽，有8成4的機會可以看到他擊出安打，這機率非常、非常高，而且，這3年多以來，王柏融最多連續沒有安打場數，竟然只有3場，總計出現3次，另外，平均17打數轟1支全壘打，不曾在二軍打過任何一場比賽，可以說，他進職棒以來，根本就不知道低潮為何物。

王柏融加入職棒後連短期的低迷都很少出現，更別說是長期的打擊低潮了！ 聯合報系資料...
王柏融加入職棒後連短期的低迷都很少出現，更別說是長期的打擊低潮了！ 聯合報系資料照片
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現在問題來了，日職整體水準高出中職不只一個等級，不要說開轟，王柏融要敲出安打，一定不會像他在中職這樣得心應手，加上日職單季比中職多打二十幾場，比賽強度更高、賽季更長，例行賽期間王柏融萬一遇到打擊低潮，可能連續好幾場沒敲安打，甚至下二軍調整，他該如何調適？這是過去幾年來他所沒有的經驗。

而且，日本媒體和球迷對於王柏融的關注，以及投注在他身上的壓力，絕對數倍於台灣，假設王柏融打擊陷入低潮，除了要克服身心枷鎖，還要面對日媒壓力，這絕對是艱鉅任務。

作為一名打者，王柏融的打擊能力會隨比賽經驗累積成長，如何學習和來自四面八方的壓力做朋友，化阻力為阻力，絕對是王柏融旅日最大課題，如果他成功了，日職肯定中職打者實力，未來一定更願意網羅台灣打者，就好比當初姜正浩挑戰大聯盟成功，開啟美職球隊引進頂級韓職打者之路。

王柏融旅日能否成功？各界都在看。

王柏融日本火腿

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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