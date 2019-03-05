親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

哀悼！「飛越比佛利」帥氣男主角52歲去世

運動筆記二〇一八備戰馬拉松之遲來的感恩與回顧2019指宿油菜花馬拉松～八小時讓你玩好玩滿吃飽吃滿
健行筆記天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..【尼泊爾 藍塘-3】雪國
NBA林書豪當週精彩好球 (2月25日-3月3日)今日十大好球 (3月4日)

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00福耳

棒球季回來了，各國職棒現在都已進入實戰熱身賽，在這個驗收春訓結果的階段，球隊主力球員要避免受傷，調整自己的體能狀態；年輕球員則是要展現實力給教練團看，以爭取上場機會，甚至拚進開季一軍名單內；而在去年成績不理想的資深球員，也極力要找回昔日風采。這5名曾獲得勝投王的老將，各有各的故事，也都要在新的一季證明自己還能投。

軟銀的和田毅是勝投王五虎將中最年長的大哥，今年2月底剛滿38歲，他是昔日大榮鷹投手四本柱中唯一還在職棒打拼的，10年以17勝奪下洋聯勝投王及年度MVP，隔年再度投出16勝，季後雖成功轉戰美國大聯盟，但連兩年都只在小聯盟出賽，直到14年季中才圓夢在大聯盟初登板，不過也只出賽兩季共21場比賽，留下5勝5敗3.36防禦率的成績。16年球季重和田毅回軟銀後，寶刀未老，以15勝5敗二度獲得勝投王的殊榮，7成5的勝率也是全聯盟最高。17年雖然開季沒多久就動了左肘手術，直到8月底才復出，但復出後投8場拿下4勝0敗，2.49的防禦率也相當優異；但和田在去年春訓時身體又出狀況，左肩的不適導致他整季都沒有在一軍出賽，今年春訓和田左肩仍有不舒服的狀況，但3日在相隔10個月之久後與捕手進行了10球的正式投球練習，朝復活之路邁出一步。

軟銀老將和田毅的左肩傷勢一直影響他近年的表現，在動了韌帶移植手術後狀況一度好轉，...
軟銀老將和田毅的左肩傷勢一直影響他近年的表現，在動了韌帶移植手術後狀況一度好轉，但去年球季又出現了問題。 歐新社資料照片
分享

將滿38歲的岩隈久志在99年被近鐵選入，04年以15勝拿下洋聯勝投王，季後拒絕被分配加入合併後的歐力士，而轉隊到樂天，成為樂天創隊元老及球團史上首位開幕先發投手，08年以21勝、1.87防禦率及8成4的勝率奪下勝投、防禦率及勝率三冠王，外加MVP及澤村賞，是個人職棒生涯年；12年轉戰美國大聯盟水手，6個球季合計投出63勝39敗3.42防禦率，成績並不差，但18年因傷整季未在大聯盟出賽，季後返日加盟巨人。岩隈在2月底與回歸捕手的阿部慎之助進行了45球的投球練習，但教練認為他仍需要時間調整，因此確定不會在開幕一軍名單內，他也在2日與三軍會合，朝著4月實戰登板，5月上一軍的進度來做訓練。

岩隈久志在水手隊的表現其實是相當出色，在大聯盟出賽150場，WHIP1.14比在...
岩隈久志在水手隊的表現其實是相當出色，在大聯盟出賽150場，WHIP1.14比在日職時期的1.20還要更好。 歐新社資料照片
分享

西武的內海哲也及火腿的金子弌大，在去年季後都離開待了超過10個球季的老東家而轉隊，不同的是內海是非自願地被當作補償，金子則是因薪資問題憤而自行離隊。內海在巨人15個球季，當中有約一半的7季，勝投都在10勝以上，11及12年連續以18勝及15勝連霸央聯勝投王，12年還拿下日本大賽MVP，是巨人該季奪得日本一的最大功臣，不過近幾季因傷及體能狀況，表現逐漸走下坡，因此被當成炭谷銀仁朗的補償人選。但內海的實力依舊，來到西武後，狀況調整得不錯，2日對廣島首次實戰先發，投3局只被打出1支安打，表現獲得監督肯定，已確定進入開季先發輪值中，對西武而言，走了炭谷來了內海，說不定戰力還有所增加，而內海今年球季只要再投31局，就能達到生涯投球局數2000局的里程碑，目前看起來大有可能在開季沒多久就能完成紀錄。

巨人簽下炭谷銀仁朗後，西武相當識貨地挑選了巨人前王牌投手內海哲也作為補償，也將他...
巨人簽下炭谷銀仁朗後，西武相當識貨地挑選了巨人前王牌投手內海哲也作為補償，也將他排入先發輪值中。 福耳攝影
分享

曾在10年及14年以17勝及16勝，兩度拿下勝投王的金子，去年季後轉隊至火腿，他在17年還有12勝的成績，但去年因傷只有4勝7敗，季後因薪資被大砍超過40%而選擇離隊，同時也將名字從千尋改成弌大(日文讀音不變)，以表示從新開始的決心，他3日於火腿主場札幌巨蛋首次先發，投3局無安打無失分，算是有了一個好的開始。金子在日職生涯的投球局數來到1825又2/3局，只要再投175局，這位14年澤村賞得主，也能與內海同樣完成2000局投球局數的大紀錄。

野村祐輔是欲重振雄風的勝投王五虎將中最年輕的，還不到30歲，他在16年以16勝3敗8成42的勝率，拿下勝投及勝率雙冠王，是開啟廣島三連霸黃金時代的一大關鍵，隔年雖然只有9勝，但各項投球數據與上季相差不多，去年則是有比較明顯的退步，只拿下7勝，防禦率也上升至4.22。他25日在對樂天的練習賽中先發，投3局只被打出1安打，另有4次三振，狀況還不錯，要進入開季先發輪值並無問題，成為開幕先發是短程，達成1000投球局數的紀錄是中程，重回10勝級投手則是本季的最終目標。

岩隈久志

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

相關新聞

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

中職／轉教練首亮相 高志綱哽咽

2019-03-04 23:37

木棒聯賽／游騰堯完投 壽山高中奪第5

2019-03-04 23:43

木棒聯賽／壽山游騰堯笑著完投 教頭讚「終極王牌」

2019-03-04 20:05

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

木棒聯賽／壽山奪第5創隊史最佳 教頭：黑馬中的黑馬

2019-03-04 19:10

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

中職／有機會進東奧？高志綱：當年也沒想到贏南韓

2019-03-04 15:57

木棒聯賽／從小要求控球 嘉中宋明憲靠準度立功

2019-03-04 15:56

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

木棒聯賽／退南英報一箭之仇 嘉中獲第7隊史最佳

2019-03-04 15:12

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

木棒聯賽／未登錄竟上場被抓包 高苑4強賽判輸

2019-03-04 00:06

日職／王柏融首吞K 郭俊麟先發失2分

2019-03-04 00:04

木棒聯賽／林昱珉賞11K退大理 穀保與平鎮爭冠

2019-03-03 22:18

日職／巨人陽岱鋼落枕沒上場 將不隨隊赴廣島

2019-03-03 20:40

木棒聯賽／高苑名單出錯被沒收比賽 平鎮直闖冠軍戰

2019-03-03 18:35

中職／黃恩賜首度登板失2分 兄弟7:9不敵猿

2019-03-03 16:34

日職／王柏融續扛四棒2支0 連兩場無安打表現

2019-03-03 13:17

日職／郭俊麟官辦熱身賽初登板 先發4局失兩分

2019-03-03 13:04

日職／王柏融年薪新洋將第7 薩法提投1球458萬日圓

2019-03-03 10:49

中職／周思齊薪資仲裁衝撞體制 考驗新仲裁委員

2019-03-03 09:45

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

中職／拿台壽保當三軍 中信兄弟一步好棋

2019-02-13 07:00

日職／軟銀完全沒補強 實力仍可三連霸日本一

2019-02-12 07:00

日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

2019-02-11 07:00

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

2019-02-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪首先發手感冷 暴龍107:112加班吞敗

2019-03-04 09:49

林書豪轉戰暴龍後首發 求好心切卻患得患失

2019-03-04 10:07

NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17

NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32

NBA／伯加特將回NBA？ 傳勇士、76人有意爭取

2019-03-04 15:59

NBA／怒瞪對手遭驅逐出場 菜鳥楊恩喊冤

2019-03-04 15:00

NBA／林書豪先發未能建功 暴龍延長賽敗給活塞

2019-03-04 10:51

NBA／正式加盟公鹿 加索：盼助球隊奪冠

2019-03-04 15:58

NBA／哈登狂轟42分 火箭客場力壓綠衫軍

2019-03-04 09:26

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

NBA／衛少第四節大發神威 雷霆逆轉灰熊止連敗

2019-03-04 11:37

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

UBA／義守搶下最後四強門票 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

NBA／勒夫、克拉克森聯手飆分 騎士末節逆轉魔術

2019-03-04 11:09

NBA／快艇火力爆發轟垮尼克 領先湖人5場勝差

2019-03-04 10:52

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55

NBA／胡德第四節飆21分 拓荒者客場擊敗黃蜂

2019-03-04 09:56

MLB／貨出去人進來 哈波球衣24小時賣破紀錄

2019-03-04 08:50

MLB／首扛二壘手 張育成無失誤再敲1安

2019-03-04 08:12

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29

棒球／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24

MLB／右外野首秀 林子偉中斷安打場次

2019-03-04 09:03

MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06

NBA／巫師3人破20分 灰狼苦吞客場4連敗

2019-03-04 15:30

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 10:54

WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31

MLB／春訓賽2局送3K 達比修：生涯最佳狀態

2019-03-04 09:32

中職／有機會進東奧？高志綱：當年也沒想到贏南韓

2019-03-04 15:57

MLB／為華盛頓奪冠？哈波坦言口誤：現在要換新目標

2019-03-04 10:56

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57

PGA／17洞吞致命柏忌 維傑辛無緣最年長冠軍

2019-03-04 12:49

UBA女籃／劉惠茹轟32分 台師大斷文化跨季60連勝

2019-03-04 20:20

UBA／菜鳥陳范柏彥再闖小巨蛋 盼助隊奪冠

2019-03-04 21:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top