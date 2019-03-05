日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

棒球季回來了，各國職棒現在都已進入實戰熱身賽，在這個驗收春訓結果的階段，球隊主力球員要避免受傷，調整自己的體能狀態；年輕球員則是要展現實力給教練團看，以爭取上場機會，甚至拚進開季一軍名單內；而在去年成績不理想的資深球員，也極力要找回昔日風采。這5名曾獲得勝投王的老將，各有各的故事，也都要在新的一季證明自己還能投。

軟銀的和田毅是勝投王五虎將中最年長的大哥，今年2月底剛滿38歲，他是昔日大榮鷹投手四本柱中唯一還在職棒打拼的，10年以17勝奪下洋聯勝投王及年度MVP，隔年再度投出16勝，季後雖成功轉戰美國大聯盟，但連兩年都只在小聯盟出賽，直到14年季中才圓夢在大聯盟初登板，不過也只出賽兩季共21場比賽，留下5勝5敗3.36防禦率的成績。16年球季重和田毅回軟銀後，寶刀未老，以15勝5敗二度獲得勝投王的殊榮，7成5的勝率也是全聯盟最高。17年雖然開季沒多久就動了左肘手術，直到8月底才復出，但復出後投8場拿下4勝0敗，2.49的防禦率也相當優異；但和田在去年春訓時身體又出狀況，左肩的不適導致他整季都沒有在一軍出賽，今年春訓和田左肩仍有不舒服的狀況，但3日在相隔10個月之久後與捕手進行了10球的正式投球練習，朝復活之路邁出一步。

軟銀老將和田毅的左肩傷勢一直影響他近年的表現，在動了韌帶移植手術後狀況一度好轉，但去年球季又出現了問題。 歐新社資料照片 分享 facebook

將滿38歲的岩隈久志在99年被近鐵選入，04年以15勝拿下洋聯勝投王，季後拒絕被分配加入合併後的歐力士，而轉隊到樂天，成為樂天創隊元老及球團史上首位開幕先發投手，08年以21勝、1.87防禦率及8成4的勝率奪下勝投、防禦率及勝率三冠王，外加MVP及澤村賞，是個人職棒生涯年；12年轉戰美國大聯盟水手，6個球季合計投出63勝39敗3.42防禦率，成績並不差，但18年因傷整季未在大聯盟出賽，季後返日加盟巨人。岩隈在2月底與回歸捕手的阿部慎之助進行了45球的投球練習，但教練認為他仍需要時間調整，因此確定不會在開幕一軍名單內，他也在2日與三軍會合，朝著4月實戰登板，5月上一軍的進度來做訓練。

岩隈久志在水手隊的表現其實是相當出色，在大聯盟出賽150場，WHIP1.14比在日職時期的1.20還要更好。 歐新社資料照片 分享 facebook

西武的內海哲也及火腿的金子弌大，在去年季後都離開待了超過10個球季的老東家而轉隊，不同的是內海是非自願地被當作補償，金子則是因薪資問題憤而自行離隊。內海在巨人15個球季，當中有約一半的7季，勝投都在10勝以上，11及12年連續以18勝及15勝連霸央聯勝投王，12年還拿下日本大賽MVP，是巨人該季奪得日本一的最大功臣，不過近幾季因傷及體能狀況，表現逐漸走下坡，因此被當成炭谷銀仁朗的補償人選。但內海的實力依舊，來到西武後，狀況調整得不錯，2日對廣島首次實戰先發，投3局只被打出1支安打，表現獲得監督肯定，已確定進入開季先發輪值中，對西武而言，走了炭谷來了內海，說不定戰力還有所增加，而內海今年球季只要再投31局，就能達到生涯投球局數2000局的里程碑，目前看起來大有可能在開季沒多久就能完成紀錄。

巨人簽下炭谷銀仁朗後，西武相當識貨地挑選了巨人前王牌投手內海哲也作為補償，也將他排入先發輪值中。 福耳攝影 分享 facebook

曾在10年及14年以17勝及16勝，兩度拿下勝投王的金子，去年季後轉隊至火腿，他在17年還有12勝的成績，但去年因傷只有4勝7敗，季後因薪資被大砍超過40%而選擇離隊，同時也將名字從千尋改成弌大(日文讀音不變)，以表示從新開始的決心，他3日於火腿主場札幌巨蛋首次先發，投3局無安打無失分，算是有了一個好的開始。金子在日職生涯的投球局數來到1825又2/3局，只要再投175局，這位14年澤村賞得主，也能與內海同樣完成2000局投球局數的大紀錄。

野村祐輔是欲重振雄風的勝投王五虎將中最年輕的，還不到30歲，他在16年以16勝3敗8成42的勝率，拿下勝投及勝率雙冠王，是開啟廣島三連霸黃金時代的一大關鍵，隔年雖然只有9勝，但各項投球數據與上季相差不多，去年則是有比較明顯的退步，只拿下7勝，防禦率也上升至4.22。他25日在對樂天的練習賽中先發，投3局只被打出1安打，另有4次三振，狀況還不錯，要進入開季先發輪值並無問題，成為開幕先發是短程，達成1000投球局數的紀錄是中程，重回10勝級投手則是本季的最終目標。