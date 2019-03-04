木棒聯賽／壽山游騰堯笑著完投 教頭讚「終極王牌」

2019-03-04 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



壽山高中王牌投手游騰堯。圖／學生棒聯提供 分享 facebook 壽山高中今天在高中聯賽木棒組排名賽對上三民高中，王牌投手游騰堯不負教練團的期待，以112球完投9局，被敲6支安打，送4次三振，失2分非自責分，助球隊以3：2贏球奪隊史最佳第5名，賽後總教練郭東晏大讚，「真的是我們的終極王牌。」

壽山高中打進5、6名排名賽，已確定寫下隊史在木棒聯賽的最佳成績，今天最後一場賽事再把先發重任交給陣中王牌，游騰堯獨撐9局穩住局面，僅2局上因隊友失誤失2分讓三民追平比數，壽山最後靠陳勝騰在9局下的再見安打贏球，游騰堯再拿到重要一勝。

「原本以為他只是紅心K或梅花J，結果是終極王牌。」郭東晏對子弟兵給予高評價，大讚游騰堯可以算是目前青棒名列前茅的投手，用表現證明自己的價值，「以他的外表、身材，看起來沒那麼有優勢，但他的丟球心態，一定能比過其他強隊的投手。」

今天雙方打完2局後就以2：2一路僵持，游騰堯仍能頂住壓力，郭東晏透露，游騰堯在這次木棒聯賽幾乎每次登板，都是在最後一刻才決定是否能拿到勝投，「可能也是這樣的狀況讓他培養出更強韌的抗壓力。」

游騰堯3天前對普門中學後援6.1局失1分奪勝投，今天再投出本屆木棒聯賽第一場完投，他笑說是靠意志力撐下去，「自己本身的續航力不錯，隊友也都有鼓勵我。」

壽山在今年木棒聯賽闖過不少難關，最後以第5名寫隊史新猷，游騰勝合計出賽6場（5場先發），戰績4勝0敗，投了44局失7分（4分自責分），防禦率僅0.81。他自認身材不夠好、球速不快，主要靠變化球和控球壓制打者，「只要位置有投到，就不會被打那麼紮實。」

而即使是在有壓力的局面下投球，游騰堯臉上始終掛著笑容，對此他靦腆笑說：「就是享受比賽，沒有想太多，專心跟打者對決。」