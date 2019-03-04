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木棒聯賽／壽山奪第5創隊史最佳 教頭：黑馬中的黑馬

2019-03-04 19:10聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

桃園市壽山高中可稱今年高中聯賽木棒組的大黑馬，連退強敵後首度打進前6名，今天排名賽再由王牌投手游騰堯9局無責失壓制三民高中，並靠陳勝騰在9局下揮出再見安打，終場以3：2贏球，締造隊史最佳的第5名成績。

壽山在第二階段賽事於延長賽擊敗美和高中，開啟一連串力抗強敵之路，總教練郭東晏說：「那一場之後，球隊的士氣都被帶動起來。」壽山接著在第三階段與穀保家商、高苑工商及玉里高中分在同組，2連敗後從玉里手中搶下12強門票，接著於淘汰賽扳倒去年亞軍普門中學

繼103學年度後拿下第8名後，壽山隊史第2度挺進木棒聯賽8強，但不敵平鎮高中無緣向4強邁進，之後連退嘉義高中、三民中學，仍以第5名寫隊史新猷，郭東晏直言：「真的是非常驚奇、驚訝，我們可以說是黑馬中的黑馬。」

尤其今天在排名賽對上三民高中，郭東晏透露，這學年度前三次碰頭輸三次，且都是被提前結束，「今天這場討回來。」

壽山首局打下2分領先，2局上因守備失誤被三民追平比數，雙方一路僵持到第9局，三民第2任投手林家恩自5局起登板，沒有讓壽山攻下分數，續投9局下在1出局後被替補上場的陳勝騰敲再見安打，吞敗投。

林家恩、陳勝騰都是2016年U15世界盃中華隊國手，而當年帶隊的總教練就是郭東晏，他提到，比賽中換局時看著投手丘上的林家恩，也會想起昔日同甘共苦的回憶，但如今在場上就是要為各自的球隊拚戰，郭東晏也稱讚林家恩此戰「投得很不賴，只是運氣沒有那麼好。」

與昔日中華隊隊友在場上對決，陳勝騰從林家恩手中敲出的首安就是再見安打，也是他生涯第一支再見安，談起關鍵打席，陳勝騰說：「知道他是很好的投手，所以第一球想抓直球，但他也看得起我，投變化球，第二球我猜還會投變化球，但他投直球，之後只想說打到球就好，剛好他失投。」

壽山高中打下隊史最佳第五名。記者葉姵妤／攝影
壽山高中打下隊史最佳第五名。記者葉姵妤／攝影
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