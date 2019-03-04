影／高志綱：不會有引退儀式

2019-03-04 16:06 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



接任統一獅隊二軍總教練的高志綱下午舉行退休記者會，並分享未來帶領年輕獅群的帶兵理念。

高志綱表示，他不喜歡傷感的氛圍，所以他不辦引退儀式，而且他並未離開職棒環境，仍在二軍帶領幼獅在場拼戰，因此，希望球迷在支持獅隊的同時，也能到二軍的比賽現場，為年輕獅隊加油。