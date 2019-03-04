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木棒聯賽／退南英報一箭之仇 嘉中獲第7隊史最佳

2019-03-04 15:12聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

嘉義高中拿下隊史最佳第7名。圖／學生棒聯提供
嘉義高中拿下隊史最佳第7名。圖／學生棒聯提供
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嘉義高中隊史首次在高中棒球聯賽木棒組打進8強，今天在7、8名排名賽碰上南英商工，高二左投宋明憲先發7局無失分，只讓對手揮出2支安打，終場以2：1勝出，拿下隊史最佳的第7名成績。

宋明憲此戰主投7局，只被敲2支安打，投出3次三振，沒有保送，雖球速不快，但控球穩定，被總教練蔡士偉點名是心目中的「1號投手」。

嘉中打線則是在首局由開路先鋒黃士褘的安打展開攻勢，推進上二壘後，藉由2次盜壘跑回球第1分，8局上嘉中再靠許柏薪、張育昇的安打追加保險分。後援投手呂孟宇雖在9局下被追回1分，最終仍守住勝利。

嘉中在木棒聯賽第3階段碰上南英時，遭南英汪繼恩完封，以0：1吞敗，兩隊今天再次對決，由嘉中討回顏面，且從中繼1.1局的汪繼恩手中掃出5支安打，攻進1分，蔡士偉說：「算是報了一箭之仇，前一次也打不到汪繼恩的球，這次從他手中打滿多支安打。」

黃士褘今天5打數4安打，貢獻全隊半數安打，扮演稱職的攻勢發動機，蔡士偉也稱他就是球隊「Key man（關鍵人物）」，「壘上沒有人的時候，只要他能上壘，配合後面的戰術執行，我們得分率大概有85%。」

過去嘉中在木棒聯賽的最佳成績為101、105學年度打進12強，今年首度挺進8強，寫下隊史新猷，蔡士偉表示：「小朋友都很努力，也是運氣好。」

嘉義與棒球的淵源不淺，但近年青棒沒有突出成績，蔡士偉坦言，以目前球隊能找到的兵源，一、兩才有機會組出一個較完整的隊形，沒有訓練場地也是一大問題。

嘉義高中雖在嘉義市棒球場旁，想使用球場一樣要透過既定程序申請、付費，蔡士偉也坦言，以學生球隊來說，無法負擔這樣的租借費使用球場，而球隊每周只有3個半天能在運三壘球場訓練，若遇上球場有比賽，還只能在天還沒亮時就搶時間練習，要正常訓練不容易。

棒球

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