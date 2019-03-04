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日職／王柏融首吞K 郭俊麟先發失2分

2019-03-04 00:04聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

郭俊麟昨先發4局失2分。 圖／聯合報系資料照片
郭俊麟昨先發4局失2分。 圖／聯合報系資料照片
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日職官辦熱身賽持續進行，火腿隊「大王」王柏融仍在尋求札幌巨蛋的首安，昨天對戰橫濱隊單場二支○，還吞了赴日後的首次三振，回主場的兩戰合計五打數沒有安打。

王柏融前天首度在主場出賽，獲得火腿球迷的熱烈歡迎，他坦言自己十分興奮，造成三打數沒有表現，中斷連八場安打。昨天他繼續扛先發第四棒、左外野手，主場球迷也唱起最新曝光的王柏融應援曲，讓「金牌王」、「柏融大王」等中文口號響徹札幌巨蛋。

面對橫濱先發左投今永昇太，王柏融首打席在得點圈有人時上場，連揮兩個空棒後，在球數兩好一壞時沒有出棒遭三振，昨打完兩打席就退場。

王柏融在主場連五打數還沒揮出安打，目前在自辦及官辦熱身賽合計廿三打數十一支安打，打擊率降為四成七八。

西武郭俊麟昨天則是在官辦熱身賽首度先發，對戰廣島隊先發四局，被敲出五支安打，有兩次三振和一保送，失兩分，無關勝敗。

郭俊麟擁有包括滑球、曲球、變速球、指叉球等多種變化球，但他指出，昨天自己的決勝球沒有投出來。去年拿下十一勝的榎田大樹因左肩不適離開一軍，增加郭俊麟爭取開季先發輪值的機會，西武投手教練小野和義表示，郭俊麟要和新洋投尼爾競爭。

至於巨人隊外野手陽岱鋼打擊近況不錯，但昨天對上養樂多隊之戰因落枕沒有上場，接下來也不會隨隊前往廣島參與熱身賽。

王柏融郭俊麟陽岱鋼日本火腿西武

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