木棒聯賽／林昱珉賞11K退大理 穀保與平鎮爭冠

2019-03-03 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



穀保家商今天在高中聯賽木棒組4強戰對上大理高中，高一左投林昱珉先發6.2局失2分，賞給對手11次三振，打線則在4局上攻進5分大局奠定勝基，終場以7：2勝出，將在後天冠軍戰對上平鎮高中，挑戰2連霸。

林昱珉今天前5局沒有失分，穀保帶著6：0的領先進入第6局後，林昱珉在6、7局各失1分，用了103球後退場，穀保啟用牛棚，張鴻傑先是用三振化解得點圈有人的危機，王彥程後援2局送3K關門，沒有失分，守住勝利。

對於林昱珉的表現，穀保總教練周宗志表示：「大比分的比賽，他投起來控球還是有點落差，容易放鬆。」林昱珉自己也坦言，前幾局的控球都還可以，但比賽投到後段有點放鬆了。

不只是林昱珉，周宗志認為，打線也有同樣狀況，「我們最大的毛病，就是比分一拉開之後就鬆懈了，今天前幾局的表現可以說100分，但後段幾乎是0分。」

穀保將在後天的冠軍戰對上宿敵平鎮，周宗志表示：「打到4強、冠亞軍賽，設定的對手幾乎就是這幾隊，早晚都要遇到的。」而應戰的策略，周宗志也提醒自家球員，「把該做的做好，減少不必要的失誤。」