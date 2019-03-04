日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

38歲的老將藤川球兒今年即將邁入職棒生涯第21年球季，今年對他而言有一個重要的里程碑可以去挑戰，那就是生涯累積第250次救援成功，同時也是進入日本職棒名球會的入場券。

藤川球兒在小熊隊期間雖然三振功力還在，但被打安打數太多，造成球隊根本不敢重用。 歐新社資料照片 分享 facebook

日本職棒史上憑藉生涯250救援進入名球會的投手分別是佐佐木主浩（美日通算381次救援）、高津臣吾（美日通算313次救援）、岩瀨仁紀（日職通算407次救援），都是赫赫有名的大投手。

藤川球兒從2007年起正式轉任阪神虎隊的守護神，到2012年為止就已經累積了220次救援成功，原本進入名球會已經近在咫尺。不過隔年起他轉戰美國職棒後的發展遠不如預期，3年之間只有2013年在芝加哥小熊隊投出2次救援成功。2016年他重回阪神虎隊之後，已經失去了陣中守護神的地位，使得他的救援成功場數停滯不前，加上年紀已經38歲，通算250救援原本已經被視為不可能的任務。

不過這兩年狀況再度出現轉變，其中最主要的原因在於藤川球兒的身手復活。2016年他回到日本職棒的第一個球季，球速以及球路威力都大不如前，無論是原本在教練團的規劃下轉任先發，或是後來回到後援的表現，都不再是過去大家所熟悉的「火球男」，防禦率飆高到4.60，讓許多人不禁感嘆：「又是一個在美國失敗回國，黯然結束職棒生涯的過氣選手！」

不過這兩年球季藤川球兒翻身成功，逐漸找回昔日的壓制力以及風采。雖然他少了過去動輒150公里的火球與打者硬碰硬對決，不過直球的尾勁以及威力都逐漸恢復火侯，加上豐富的經驗投球技術，找回了過去的安定感，再度成為阪神的牛棚大將。最近兩年藤川球兒連續出賽超過50場，防禦率分別只有2.22以及2.32，奪三振率高達11.28以及11.10，也明顯高於2016年的10.05，新監督矢野燿大是他過去的投捕搭檔，也期待球兒能「回鍋」扛下球隊守護神的工作。

藤川球兒在2016年重回日職時還無法找回信心，但近兩季越投越好，也更受阪神重用，不但成為球隊主要的中繼投手，去年也有2場救援成功的紀錄。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

另外就是阪神虎隊這幾年球隊的守護神，原本是以多明尼加籍洋投多力斯（Rafael Dolis）為主，2017年他以37次救援成功拿下中央聯盟救援王，去年也有32次救援成功。帳命成績看似不錯，不過多力斯去年搞砸多場比賽，敗投數高達7場，加上經常製造驚險局面的「危機劇場」，逐漸喪失教練團以及隊友對他的信任感。在藤川球兒狀況復活，一高一低的起伏之下，監督矢野燿大自然會重新評估守護神人選的問題。如果藤川球兒在球季開打後順利接下這個位子，一度瀕臨絕望的生涯250救援、名球會資格也將出現大復活，也證明38歲老將還是可以持續進步。

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如果藤川球兒把守最後一道防線，加上多力斯、桑原謙太郎、能見篤史，以及新洋投強森（Pierce Johnson），阪神虎隊今年的牛棚戰力將會相當有看頭，一般評估在兩聯盟12支球隊當中也是名列前茅的整齊，將成為阪神虎擺脫去年墊底慘狀，重返A級的最大屏障。