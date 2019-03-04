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日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00Hiyan

38歲的老將藤川球兒今年即將邁入職棒生涯第21年球季，今年對他而言有一個重要的里程碑可以去挑戰，那就是生涯累積第250次救援成功，同時也是進入日本職棒名球會的入場券。

藤川球兒在小熊隊期間雖然三振功力還在，但被打安打數太多，造成球隊根本不敢重用。 ...
藤川球兒在小熊隊期間雖然三振功力還在，但被打安打數太多，造成球隊根本不敢重用。 歐新社資料照片
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日本職棒史上憑藉生涯250救援進入名球會的投手分別是佐佐木主浩（美日通算381次救援）、高津臣吾（美日通算313次救援）、岩瀨仁紀（日職通算407次救援），都是赫赫有名的大投手。

藤川球兒從2007年起正式轉任阪神虎隊的守護神，到2012年為止就已經累積了220次救援成功，原本進入名球會已經近在咫尺。不過隔年起他轉戰美國職棒後的發展遠不如預期，3年之間只有2013年在芝加哥小熊隊投出2次救援成功。2016年他重回阪神虎隊之後，已經失去了陣中守護神的地位，使得他的救援成功場數停滯不前，加上年紀已經38歲，通算250救援原本已經被視為不可能的任務。

不過這兩年狀況再度出現轉變，其中最主要的原因在於藤川球兒的身手復活。2016年他回到日本職棒的第一個球季，球速以及球路威力都大不如前，無論是原本在教練團的規劃下轉任先發，或是後來回到後援的表現，都不再是過去大家所熟悉的「火球男」，防禦率飆高到4.60，讓許多人不禁感嘆：「又是一個在美國失敗回國，黯然結束職棒生涯的過氣選手！」

不過這兩年球季藤川球兒翻身成功，逐漸找回昔日的壓制力以及風采。雖然他少了過去動輒150公里的火球與打者硬碰硬對決，不過直球的尾勁以及威力都逐漸恢復火侯，加上豐富的經驗投球技術，找回了過去的安定感，再度成為阪神的牛棚大將。最近兩年藤川球兒連續出賽超過50場，防禦率分別只有2.22以及2.32，奪三振率高達11.28以及11.10，也明顯高於2016年的10.05，新監督矢野燿大是他過去的投捕搭檔，也期待球兒能「回鍋」扛下球隊守護神的工作。

藤川球兒在2016年重回日職時還無法找回信心，但近兩季越投越好，也更受阪神重用，...
藤川球兒在2016年重回日職時還無法找回信心，但近兩季越投越好，也更受阪神重用，不但成為球隊主要的中繼投手，去年也有2場救援成功的紀錄。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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另外就是阪神虎隊這幾年球隊的守護神，原本是以多明尼加籍洋投多力斯（Rafael Dolis）為主，2017年他以37次救援成功拿下中央聯盟救援王，去年也有32次救援成功。帳命成績看似不錯，不過多力斯去年搞砸多場比賽，敗投數高達7場，加上經常製造驚險局面的「危機劇場」，逐漸喪失教練團以及隊友對他的信任感。在藤川球兒狀況復活，一高一低的起伏之下，監督矢野燿大自然會重新評估守護神人選的問題。如果藤川球兒在球季開打後順利接下這個位子，一度瀕臨絕望的生涯250救援、名球會資格也將出現大復活，也證明38歲老將還是可以持續進步。

Hiyan製表
Hiyan製表
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如果藤川球兒把守最後一道防線，加上多力斯、桑原謙太郎、能見篤史，以及新洋投強森（Pierce Johnson），阪神虎隊今年的牛棚戰力將會相當有看頭，一般評估在兩聯盟12支球隊當中也是名列前茅的整齊，將成為阪神虎擺脫去年墊底慘狀，重返A級的最大屏障。

阪神虎藤川球兒

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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