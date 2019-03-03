SBL／關鍵時刻軟手 金酒不敵富邦吞4連敗

2019-03-03 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



上半季打出亮眼表現的金酒隊，下半季卻遲遲未能嘗到勝利滋味，今天金酒迎來本周首戰卻又以88：96不敵富邦隊，吞下4連敗，戰績16勝12敗，僅領先排名第三的富邦半場勝差。金酒執行教練吳俊雄賽後表示，雖然今天又吞敗，但相較於上周而言，球隊問題已改善很多，「關鍵時刻沒能成功進攻成為勝負分水嶺，這是年輕球隊需要成長的地方。」

首節打完雙方戰成26平手，不過在第二節起球隊出現狀況，一度落後達雙位數，雖然靠著陳靖寰、吳怡斌及洋將夏普（Walter Sharpe）追成個位數分差，關鍵時刻富邦老將洪志善、蔡文誠即時跳出，替球隊穩住勝果，也讓金酒吞下本季次長的4連敗。

此役兩隊數據相去不遠，富邦團隊罰球27投21中，優於金酒的15投11中，成為勝負分水嶺，吳俊雄說：「什麼樣的動作會被吹犯規，什麼不會，這是我們年輕球員需要去學習的地方。」

吳俊雄也指出，此役雙方在關鍵時刻進攻狀況兩極，也成為金酒吞下敗仗的原因之一，「我們還是需要成長，關鍵時刻我們攻不進，對方卻攻進，這就是年輕球員所面臨的問題，也是我們需要去改善的地方，太多無謂的犯規，加上失誤導致落敗。」