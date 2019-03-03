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木棒聯賽／高苑名單出錯被沒收比賽 平鎮直闖冠軍戰

2019-03-03 18:35聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

高中棒球聯賽木棒組4強賽首戰，今天上演平鎮高中、高苑工商的兩強對決，兩隊打到6局上戰成4：4平手，卻出現錯愕結局，高苑換上背號19號的邱駿威登板接替林逸達投球，但高苑賽前提交的攻守名單出錯，沒有邱駿威的名字，因此被沒收比賽，由平鎮直闖冠軍戰。

高苑、平鎮兩支10連勝球隊在4強戰交鋒，雙方都排出王牌應戰，由高苑林逸達對決平鎮高二強投李晨薰，但兩隊打線都能有效突破，平鎮在4局上攻進3分超前比數，高苑則在5局下進帳2分要回領先。

比賽進入6局上，平鎮靠3支安打再把比數扳成4：4平手，把林逸達打退場，高苑換上邱駿威登板投球，也因此讓比賽出現戲劇性結果。

高苑換上高一投手邱駿威登板，但他未被登錄在高苑賽前提交的攻守名單上，19號球員被誤寫成20號的陳英睿，而邱駿威投了1球後，平鎮教練團向主審提出，最後裁定沒收比賽，由平鎮以9：0贏球直闖冠軍賽。

學生棒球聯盟裁判委員解釋，即使是筆誤，沒有在登錄名單中的球員上場比賽，依規定就是沒收比賽。

對於這樣的結果，平鎮高中總教練吳柏宏也坦言「措手不及」，但他透露，常打比賽，大概都知道對方球員長什麼樣子，會特別注意也是因為原本就鎖定高苑會推林逸達及邱駿威投這場。而會因為這樣的狀況贏球，吳柏宏說：「也是我們小朋友爭氣，從林逸達手上打這麼多分，不然邱駿威也不會上來。」

高苑賽前提交的攻守名單，19號球員誤寫為陳英睿而非邱駿威。
高苑賽前提交的攻守名單，19號球員誤寫為陳英睿而非邱駿威。
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