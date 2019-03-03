日職／郭俊麟官辦熱身賽初登板 先發4局失兩分

2019-03-03 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



郭俊麟。 報系資料照 分享 facebook 日職西武隊今天在長崎對廣島隊進行熱身賽，旅日投手郭俊麟登板先發，先發4局被揮出5支安打，失兩分退場。

西武、廣島昨天在佐賀交手，雙方各動用6名投手應戰，西武終場1：6輸球，兩隊今天移師長崎再戰，也是郭俊麟本季在官辦熱身賽初登板。

此役1局上，郭俊麟連續解決廣島前兩棒田中廣輔、菊池涼介，接下來被西川龍馬、鈴木誠也揮出安打，再保送松山龍平形成滿壘，但郭俊麟冷靜解危，讓梅希亞（Alenandro Mejia）揮出中外野飛球出局。

西武打線面對去年中央聯盟勝投王大瀨良大地（15勝7敗、防禦率2.62），1局下前3棒金子侑司、源田壯亮、秋山翔吾連揮安打攻下1分，接著山川穗高內野滾地球、森友哉安打再得兩分，取得3：0領先。

郭俊麟2局上三振安部友裕，再讓堂林翔太揮出右外野飛球、石原慶幸右外野界外飛球出局，讓對方3上3下，但3局上被田中、菊池揮出安打後，鈴木內野滾地球、松山追加安打攻下兩分，廣島追成2：3。

郭俊麟4局上回穩，連續讓安部、堂林、石原打出內野滾地球出局，再度製造3上3下，用70球完成4局任務後退場，合計面對18人次被安打5、三振2、保送1，失兩分都是自責分。