日職／王柏融年薪新洋將第7 薩法提投1球458萬日圓

2019-03-03 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日職新球季3月29日開打，12隊都已補齊外籍兵團，本季共有31名洋將年薪超過1億日圓，效力日本火腿隊的「大王」王柏融9千萬日圓名列36，但在加盟日職第1年的洋將排名第7，以外籍新人身分獲簽複數年合約，更是火腿隊史罕見。

日職12隊906名球員包括本土、外籍、育成選手，本季年薪都已確定，王柏融在69名洋將的排名算是中段班，火腿5名洋將名列第2，只落後馬丁尼茲（Nick Martinez），這名28歲美籍右投去年25場先發投出10勝11敗、防禦率3.51，本季加薪到2.5億日圓。

火腿本季團隊薪資27億2710萬日圓，在日職只領先羅德、歐力士、中日隊，其中5.4億花在5名洋將；王柏融季前簽下3年400萬美元合約，從隊上近年例子看來，也只有今年轉戰羅德的洋砲萊德（Brandon Laird）過去4季獲簽兩次兩年合約，火腿高層確實對王柏融充滿期待。

西武洋砲梅希亞（Ernesto Mejia）、軟銀投手薩法提（Dennis Sarfate）本季年薪5億日圓，並列日職洋投最高；薩法提去年因傷只出賽6場、投6局，日本棒球周刊雜誌換算他每投1球，軟銀支付458萬7155日圓。

日職本季26人年薪超過3億日圓，洋將占了11人，巨人隊老將陽岱鋼也在其中，他的身價在隊上仍高居第6。

阪神洋投梅森傑（Randy Messenger）本季身價3.5億日圓是隊上洋將最高薪，他將在阪神展開第10季，今年突破百勝（目前95勝）沒有太大問題，未來只要待得夠久，有機會挑戰郭泰源117勝紀錄。