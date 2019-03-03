MLB／適應美國玩法 菊池雄星減少訓練量

2019-03-03 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



菊池雄星。 美聯社 分享 facebook 水手隊日籍投手菊池雄星春訓第二場出賽，雖然水手隊打線熄火以0：8敗給皇家，菊池雄星先發3局、送出3次三振、失2分的表現吞下敗投，不過聽從建議減少熱身量的他，開始逐漸適應不同文化，菊池雄星表示：「來到美國，這裡有美國自己的文化，我要去適應，我還滿喜歡今天做的改變。」

菊池雄星前2局都投出三上三下，包括第一局三振漢米爾頓（Billy Hamilton）及孟德西（Adalberto Mondesi），菊池雄星表示：「今天所有球路感覺都不錯，不過2好球後需要投得更好，有點太紅中了，讓對手有可趁之機，這是我接下來要努力的地方。」

菊池雄星第3局遇到亂流，先被古德溫（Brian Goodwin）敲安，自己又投出觸身球，1出局後再遇到漢米爾頓，這次被敲出帶有1分打點的二壘安打，單局丟掉2分，皇家打線第二輪就適應菊池雄星投球，他也體認到美日之間的不同，「在日本，打者攻擊的方式不一樣，在美國犯錯的空間很小。」

另一項菊池雄星要適應的是賽前熱身的差異，大聯盟投手多半在賽前30分鐘開始熱身，不過菊池雄星提前1小時就開始準備，總教練瑟維斯（Scott Servais）表示：「這差別滿大的，不過最重要的還是讓他保持賽前習慣，同時跟大聯盟的狀況做些調整，他可能要花點時間才能理解怎麼做最好。」

菊池雄星表示，自己過去在日職都是早上就開始隨隊訓練，中間休息過後在先發前再熱身一次，但問過隊友勒布朗克（Wade LeBlanc）、岡薩雷斯（Marco Gonzales），他們都建議菊池，「球季很長，最好還是賽前再開始熱身就好。」