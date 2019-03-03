中職／周思齊薪資仲裁衝撞體制 考驗新仲裁委員

2019-03-03 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊周思齊。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊37歲老將周思齊上周向聯盟申請薪資仲裁，以中職球員工會理事長的身分衝撞前所未有的領域，但中職規章的仲裁辦法未訂薪資仲裁，他的訴求對聯盟仲裁委員會將是極大考驗，若無法找出勞資雙方都可接受的結果，所謂仲裁都是空談。

中職30年球季倒數20天，23日就要開打，球員工會統計還未簽定新約的球員超過30人，周思齊提出薪資仲裁，象徵意義很大，能否獲得實質效果卻是充滿變數；仲裁委員會是獨立單位，聯盟官方無權干涉，接下來就等委員會決定開會時間，處理這項未有前例的訴求。

其實從中職未訂薪資仲裁的角度看來，仲裁委員會可以不接受此案，因為於法無據、沒有任何依據可處理；但熟悉相關事務的人士認為，中職去年12月25日新聘的5位仲裁委員可以換個角度思考，謹慎處理周思齊的仲裁案，讓此事成為往後相同事件的模範，或許可以避免更多爭議出現。

大聯盟勞資協議明定，雙方若出現薪資爭議，一旦走上仲裁庭，必須遵守判定結果；旅美老將王建民2008年向洋基隊提出年薪460萬美元的條件，洋基只願給400萬，最後判決洋基勝出，建仔當年就領400萬，不能再有意見。

由於中職沒有這方面的條款，仲裁委員會雖是不屬於勞方、資方的超然機構，但對仲裁案也只有建議權，不可能擁有決定權，這正是周思齊薪資仲裁案的爭議點。

相關人士認為，中職球員是月薪制，而非美、日、韓的年薪制，合約又是不定存續，在非球季期間才會一再出現問題；若能改成每年3月到11月領薪，12月到隔年2月這段時間勞雇契約終止，好好協商新約，一旦談不定合約，球員除了自主訓練，就是付費參加春訓。