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MLB／自願放棄逃脫條款 哈波：想在費城人終老

2019-03-03 07:40聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

在經過4個多月的紛擾，哈波（Bryce Harper）終於披上費城人球衣，開始球員生涯的新旅程，費城人今天在春訓基地為他舉辦正式加盟記者會，哈波表示：「這趟過程很長，但也帶來很多樂趣，很開心能夠被費城人球隊以及球迷需要，我希望長時間待在一個地方，並在此結束我的職棒生涯。」

記者會上公布外界早已得知的13年3.3億美元破美國運動史最大合約，其中哈波不僅有拒絕交易權，也外傳是刻意放棄附上逃脫條款，代表在費城終老的決心，哈波今天表示：「我希望跟球隊一起經歷高低潮，要每年都贏球很難，雖然過程跌跌撞撞、有好有壞，我都希望參與。」

費城人今年補強除了哈波外，還包括麥卡臣（Andrew McCutchen）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、塞古拉（Jean Segura） ，哈波表示：「這支球隊充滿明星球員，你可以不斷吹捧這支球隊有多好，不過東區不好混，我不會說今年就能奪冠或分區封王，這支球隊會長時間的保持成功，但需要時間。」

哈波也暗示自己的合約有利球隊爭取在2020年季後成為自由球員的楚奧特（Mike Trout），「我的年薪是2600萬美元，球隊能夠再補強一個人，或許2年左右就會有人加入，到時等著看吧。」

哈波的加入大大提升費城人打線，國民7年敲出184轟、上壘率3成88，過去在費城人主場出賽50場，長打率高達5成64，是在該球場至少200打席的球員中最高，包括14發全壘打、32分打點。

哈波費城人Jean Segura
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