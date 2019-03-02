親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

運動筆記奔跑吧！晴空．富士山．草莓海岸：2019靜岡馬拉松【東京馬】挑戰者齊聚東馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄
健行筆記跟著莫名去旅行：你所未見的嘉明湖台灣第二高峰--雪山主東記行2/2
NBA賽事懶人包 (3月2日)今日十大好球 (3月2日)

日職／陽岱鋼敲雙安 官辦熱身賽打擊率6成25

2019-03-02 19:35聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
分享
日職巨人隊今天東京巨蛋與養樂多隊進行官辦熱身賽，陽岱鋼擔任先發右外野手、第7棒，3打席都上壘，敲出2支安打、有1次觸身球保送，目前3場官辦熱身賽打擊率6成25。

巨人隊結束在沖繩的兩場官辦熱身賽後，今天回到主場東京巨蛋迎戰養樂多隊，陽岱鋼2局下首打席在2出局後上場，從養樂多隊先發投手小川泰弘手中揮出內野安打，但留下殘壘。第3局巨人隊靠中外野手丸佳浩的二壘打敲下1：0領先。

4局下陽岱鋼在2出局後上場，挨原樹理觸身球上壘。5局下丸佳浩再敲安打帶起攻勢，之後被換代跑退場，巨人隊單局多添2分。

陽岱鋼接著在6局上守備時移防中外野，6局下則是首名上場的打者，面對第3任投手清水昇敲出中外野安打，之後退場由立岡宗一郎代跑。

此戰陽岱鋼2打數都擊出安打，3打席都上壘，加上前2場官辦熱身賽的成績，目前出賽3場，合計8打數有5支安打，含一支全壘打，打擊率6成25。

至於巨人隊王牌投手菅野智之今天先發上陣，主投3局連續解決9名打者，送出3次三振，完全壓制養樂多隊打線。

接替的野上亮磨中繼3局，被塩見泰隆敲陽春砲失1分，鍬原拓也7局上登板，2出局後先被村上宗隆轟出追平2分砲，接著被下一棒西浦直亨掃出「背靠背」全壘打，養樂多隊以4：3超前比數。

養樂多陽岱鋼
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

日職／札幌首戰留白 王柏融春訓連8場安打中斷

2019-03-02 15:03

MLB／張育成首轟出爐 熱身賽3安都是長打

2019-03-02 11:16

中職／台版「入札制度」來了 下周與大聯盟簽約

2019-03-02 20:16

向陽盃明星公益棒球賽 職棒退役聯盟10比3勝閃亮之星

2019-03-02 19:12

木棒聯賽／葉林鑫6.1局強力後援 大理續闖4強

2019-03-02 18:48

木棒聯賽／吳秉恩6.1局飆8K 平鎮10連勝闖4強

2019-03-02 15:51

木棒聯賽／對高苑工商 嘉義高中一分之差8強止步

2019-03-02 13:07

MLB／鈴木一朗隔8打席敲安 首次守備機會輕鬆接

2019-03-02 10:04

中日職交流賽／扛猿第3棒 藍寅倫想「選球」

2019-03-02 00:01

中日職交流賽／黃子鵬「救猿」失敗 與樂天言和

2019-03-01 23:58

中日職交流賽／天母球場吹起猿風加油

2019-03-01 21:41

高中木棒聯賽／大理延長賽勝東石 相隔10年再闖8強

2019-03-01 19:54

中日職交流賽／對樂天連兩場雙安 藍寅倫：選球要再做功課

2019-03-01 19:42

高中木棒聯賽／壽山向普門偷招 微笑王牌後援好投

2019-03-01 18:40

高中木棒聯賽／壽山成黑馬 擊敗上屆亞軍普門

2019-03-01 18:27

中日職交流賽／郭源治天母探班 稱宋家豪條件好

2019-03-01 18:26

中日職交流賽／黃子鵬挨轟 猿與樂天握手言和

2019-03-01 18:02

中日職交流賽／猿反超樂天 田中和基傷右腳被抬下場

2019-03-01 17:08

高中木棒聯賽／教頭神預測 嘉中大逆轉西苑

2019-03-01 15:43

中職／小聯盟戰友重逢 樂天洋砲送球棒給陳俊秀

2019-03-01 14:58

中職／給葉家淇高評價 吳俊良：看不到他的天

2019-03-01 14:29

中日職交流賽／首戰興奮看球星 陳晨威今列先發

2019-03-01 13:43

影／岸孝之交流賽超人氣 球迷賽前搶合照

2019-03-01 13:37

高中木棒聯賽／嘉中9下攻4分 逆轉勝晉前8強

2019-03-01 13:15

中日職交流賽／王溢正對決弓削隼人 先發9人出爐

2019-03-01 13:10

中日職交流賽／宋家豪關門飆速 樂天擒猿

2019-03-01 00:01

中日職交流賽／葉家淇好投 洪總：有成王牌條件

2019-02-28 22:07

中日職交流賽／歡呼中登板 宋家豪：從內心感動

2019-02-28 21:55

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪8分 暴龍雷納德剩3秒致勝球119:117

2019-03-02 11:38

NBA／加索與馬刺達成買斷 轉戰東區龍頭公鹿

2019-03-02 09:24

首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

2019-03-02 12:12

MLB／又是二壘安打 林子偉熱身賽連4場敲安

2019-03-02 06:56

NBA／暴龍雷納德飆38分 關鍵一射險勝拓荒者

2019-03-02 11:54

NBA／湖人末節夢遊輸球 公鹿獲首張季後賽門票

2019-03-02 15:19

NBA／柯瑞悔讓女兒過早成名 佩服詹皇不受盛名所累

2019-03-02 12:09

NBA／公牛老鷹合飆史上第3高分 楊恩寫空前紀錄

2019-03-02 16:03

NBA／憶發展聯盟歲月 林書豪嘆昔日處境艱難

2019-03-02 17:16

NBA／大范甘迪掛保證 哈沃德必進名人堂

2019-03-02 11:02

NBA／4度延長惡鬥才分勝負 公牛驚險擊敗老鷹

2019-03-02 13:00

MLB／甩韓職視為工具的無奈 王維中美職再出發

2019-03-02 12:44

日職／札幌首戰留白 王柏融春訓連8場安打中斷

2019-03-02 15:03

NBA／從未刻意追求冠軍 杜蘭特：對NBA無所欲

2019-03-02 10:10

NBA／成首支晉級季後賽球隊 字母哥：季前沒預料到

2019-03-02 16:46

NBA／2月官方最佳獎項 公鹿登教練球員雙入榜

2019-03-02 09:48

MLB／爭哈波送自助餐式報價 3到15年任君挑選

2019-03-02 08:52

NBA／回應對全明星賽批評 席佛拋錦標賽奇想

2019-03-02 13:58

UBA／男女決賽二度攻蛋 12日起免費索票

2019-03-01 20:48

NBA／提前與布萊德索協議續約 公鹿留下陣容要角

2019-03-02 09:01

MLB／王維中春訓首登板投3上3下 救援成功入袋

2019-03-02 07:55

NBA／綠衫軍全體將士用命 力克巫師終結4連敗

2019-03-02 13:23

MLB／破哈波紀錄就看他？楚奧特：還沒想過

2019-03-02 07:59

NBA／西區季後賽卡位戰 快艇挫後來追兵國王

2019-03-02 15:14

NBA／帕克領銜突圍 黃蜂破籃網登東區老8

2019-03-02 11:18

MLB／張育成首轟出爐 熱身賽3安都是長打

2019-03-02 11:16

NBA／巴特勒當搖鈴人 76人阻雷霆終結對戰19連敗

2019-03-02 00:10

NBA／終結對戰19連敗 76人首次在奧城勝雷霆

2019-03-01 17:25

MLB／道奇錯失哈波是福是禍？看法兩極

2019-03-02 14:25

德國羽賽／復仇李梓嘉 周天成晉級4強

2019-03-02 08:39

MLB／破紀錄的逾百億元大約 哈波跳槽費城人

2019-03-02 00:04

MLB／好友哈波簽13年合約 布萊恩最關心他的髮型

2019-03-02 07:59

NBA／今日戰績表 詹姆斯技壓字母哥但湖人仍敗

2019-03-02 13:56

中日職交流賽／天母球場吹起猿風加油

2019-03-01 21:41

杜拜網賽／費德勒拚生涯百冠 決賽與西西帕斯世代對決

2019-03-02 10:39

MLB／鈴木一朗隔8打席敲安 首次守備機會輕鬆接

2019-03-02 10:04

中日職交流賽／黃子鵬「救猿」失敗 與樂天言和

2019-03-01 23:58

墨西哥男網／基里洛斯闖4強 費爸挺下手發球

2019-03-02 13:32

MLB／柳賢振練新品種滑球 靈感來自尹錫珉

2019-03-02 10:56

日職／陽岱鋼敲雙安 官辦熱身賽打擊率6成25

2019-03-02 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top