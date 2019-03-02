日職／陽岱鋼敲雙安 官辦熱身賽打擊率6成25

2019-03-02 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特 分享 facebook 日職巨人隊今天東京巨蛋與養樂多隊進行官辦熱身賽，陽岱鋼擔任先發右外野手、第7棒，3打席都上壘，敲出2支安打、有1次觸身球保送，目前3場官辦熱身賽打擊率6成25。

巨人隊結束在沖繩的兩場官辦熱身賽後，今天回到主場東京巨蛋迎戰養樂多隊，陽岱鋼2局下首打席在2出局後上場，從養樂多隊先發投手小川泰弘手中揮出內野安打，但留下殘壘。第3局巨人隊靠中外野手丸佳浩的二壘打敲下1：0領先。

4局下陽岱鋼在2出局後上場，挨原樹理觸身球上壘。5局下丸佳浩再敲安打帶起攻勢，之後被換代跑退場，巨人隊單局多添2分。

陽岱鋼接著在6局上守備時移防中外野，6局下則是首名上場的打者，面對第3任投手清水昇敲出中外野安打，之後退場由立岡宗一郎代跑。

此戰陽岱鋼2打數都擊出安打，3打席都上壘，加上前2場官辦熱身賽的成績，目前出賽3場，合計8打數有5支安打，含一支全壘打，打擊率6成25。

至於巨人隊王牌投手菅野智之今天先發上陣，主投3局連續解決9名打者，送出3次三振，完全壓制養樂多隊打線。

接替的野上亮磨中繼3局，被塩見泰隆敲陽春砲失1分，鍬原拓也7局上登板，2出局後先被村上宗隆轟出追平2分砲，接著被下一棒西浦直亨掃出「背靠背」全壘打，養樂多隊以4：3超前比數。