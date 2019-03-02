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向陽盃明星公益棒球賽 職棒退役聯盟10比3勝閃亮之星

2019-03-02 19:12聯合報 記者徐如宜╱即時報導

2019臺灣向陽盃明星公益棒球賽今天在澄清湖棒球場點燃戰火，擠進上萬球迷。「臺灣閃亮之星明星棒球隊」對上「中華民國職棒退役聯盟」，最後職棒退役聯盟以10比3獲勝。

高雄市副市長洪東煒代表市長出席，現身澄清湖棒球場投手丘，擔任開球嘉賓。他表示，國人將情感寄託在棒球運動上，民眾進場看球順手作公益，運動精神加上公益精神，讓這場國球盛事更別具意義。

高雄市府與臺灣向陽關懷協會、星兒社會福利基金會、高雄市腦麻協會、高雄市體育會，共同舉辦首屆臺灣向陽盃明星公益棒球賽，突顯棒球正向能量，更要匯集國人愛心，以支持國球的形式來力挺公益。主辦單位用3張發票兌換1張入場券方式，讓進場觀眾不僅是「球迷」，也是「慈善家」。

這是澄清湖棒球場今年的第一場賽事，現場湧進約1萬名觀眾。中華民國職棒退役聯盟有昔日「金臂人」黃平洋、「二壘巨砲」羅世幸」「統一獅大棒」王傳家、曾智禎、陳正中、梁如豪、林仲秋、黃龍義等多位昔日職棒球星；臺灣閃亮之星明星棒球隊有澎恰恰、許效舜、宏都拉斯、NONO、白雲、張泰山、納豆、黃忠義、阿翔、陳偉成等許多知名藝人組成。

「閃亮之星」與「職棒退役聯盟」，分別為澎恰恰、梁如豪先發主投，雙方前三局戰成2比2平手，第四局職棒退役聯盟攻下4分，閃亮之星隊拿下1分。職棒退役聯盟第五、六局再各下兩城，最後以10比3獲勝。

主辦單位並邀請蕭煌奇、符瓊音、許富凱、曹雅雯、談詩玲等知名歌手獻唱，一同為公益發聲。

「中華民國職棒退役聯盟」隊有多位昔日職棒球星。記者徐如宜／攝影
「中華民國職棒退役聯盟」隊有多位昔日職棒球星。記者徐如宜／攝影
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「中華民國職棒退役聯盟」隊有多位昔日職棒球星。記者徐如宜／攝影
「中華民國職棒退役聯盟」隊有多位昔日職棒球星。記者徐如宜／攝影
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「2019臺灣向陽盃明星公益棒球賽」在澄清湖棒球場開賽，由職棒退役球星及演藝圈明...
「2019臺灣向陽盃明星公益棒球賽」在澄清湖棒球場開賽，由職棒退役球星及演藝圈明星隊同場競賽。記者徐如宜／攝影
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高雄市副市長洪東煒代替韓市長出席，為「向陽盃」開球。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長洪東煒代替韓市長出席，為「向陽盃」開球。記者徐如宜／攝影
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許效舜、納豆、宏都拉斯(右至左)等藝人，為球迷簽名。記者徐如宜／攝影
許效舜、納豆、宏都拉斯(右至左)等藝人，為球迷簽名。記者徐如宜／攝影
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臺灣閃亮之星明星棒球隊有澎恰恰、許效舜、NONO(右一至右三)等藝人。記者徐如宜...
臺灣閃亮之星明星棒球隊有澎恰恰、許效舜、NONO(右一至右三)等藝人。記者徐如宜／攝影
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