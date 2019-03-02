木棒聯賽／葉林鑫6.1局強力後援 大理續闖4強

2019-03-02 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



台北市大理高中繼96學年度後再次挺進高中棒球聯賽木棒組8強，今天對上高雄市三民高中，靠著葉林鑫6.1局的強力後援，並守住9局上的亂流，終場大理以8：6復仇成功，挺進4強，再朝隊史最佳的亞軍成績邁進。

大理今天先推高二投手陳翊瑄先發，3局上失2分讓三民超前比數，大理隨即換上更穩定的高二投手葉林鑫登板，投到8局結束都沒有失分，大理打線也在4、5、6局靠攻勢串連進帳7分，取得8：2的領先。

9局上葉林鑫續投卻小遇亂流，首名打者因內野手失誤上壘，接著他被滿壘時被敲安打又投出保送，2出局後再被揮出安打，三民一口氣追回4分，而葉林鑫也及時踩住煞車，製造飛球抓下最後一個出局數，守住勝利。

大理在今年木棒聯賽第三階段以2：4不敵三民，錯失種子籤，該役葉林鑫先發登板吞敗投，這次再對決，他說：「有想報仇那種心態。」他也如願討回顏面，奪下勝投，幫助球隊拿下4強門票。

葉林鑫指出，第三階段對上三民時，自己的投球節奏太急，因此這場之前有調整自己的節奏，第9局則是出現和前一次一樣亂了節奏，在游擊手的提醒之下才回穩。

葉林鑫從高一起就是教練團期待的投手戰力，大理總教練黃文生說：「他是心臟很好的球員，不會害怕，但心情容易被影響，有跟他說，自己要會去控制場面。」