日職／札幌首戰留白 王柏融春訓連8場安打中斷

2019-03-02 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王柏融(右)。 擷圖自たかさご推特 分享 facebook

日職火腿隊回到札幌巨蛋的首場春訓熱身賽與橫濱隊交手，台灣好手王柏融擔任扛起先發第四棒重任，並守備左外野，相隔5天再度實戰，3打席全數敲出飛球出局，春訓連8戰安打中斷。

王柏融前兩打席都對上橫濱先發投手石田健大，第1局首打席在1出局、一二壘有人時上場打擊，看了兩顆壞球後，敲出左外野高飛球出局，4局下再度站上打擊區，敲出右外野飛球出局；5局下王柏融在無人出局、一二壘有人上場，面對洋投巴里歐斯（Edison Barrios）敲出左半邊靠近外野的飛球，被游擊手大和沒收。

6局上火腿進行守備調動，由捕手郡拓也取代王柏融打第四棒，左外野交由杉谷拳士上場守備，王柏融總計今天3打數無安打，春訓安打連續場次中斷，累計21打數11安打，打擊率從6成11下降到5成24。

火腿隊靠著清宮幸太郎在4局下的右外野兩分砲，打破0：0僵局，5局下近藤健介在滿壘時的一壘安打帶有2分打點，將比數拉開到4：0。