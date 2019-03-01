高中木棒聯賽／黃震武7局好投 穀保勝鶯歌晉8強

2019-03-01 22:17 中央社 嘉義1日電



高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽「新北市內戰」，穀保家商與鶯歌工商交手，穀保先發投手黃震武7局好投，林吳晉瑋5局敲出關鍵三壘打搶分，終場以6比4拿勝、晉級8強。

穀保家商與鶯歌工商比賽前半段形成投手戰，兩隊前4局各僅敲出1支安打，鶯歌2局靠著安打、失誤先馳得點，穀保雖然有長打出現，但沒能拿下分數。

穀保5局抓準對方投手群控球出狀況，靠著接連2次觸身球保送、葉子然安打先拿下追平分，再選到2次保送、超前比數，林吳晉瑋滿壘時敲出關鍵三壘打，一棒送回3分、林辰勳補上安打添分，單局攻下6分、拉開領先差距。

穀保雖然順利拿下比賽勝利，但單場出現3次失誤，賽後教練團並不滿意，並不斷叮嚀球員，即使比分拉開也要專注場上。

穀保為上屆木棒聯賽冠軍，今年力拚連霸，總教練周宗志透露，球員難免會感到壓力，也希望他們藉此機會更成長。

穀保先發投手黃震武，今天先發投7局被敲2支安打、失掉1分非責失分，表現不錯；周宗志表示，黃震武一直都是球隊滿穩定的先發投手，去年暑假過後因為手不舒服先讓他休息，木棒聯賽幾場先發觀察下來，無論控球、變化球都有到位，速度也慢慢恢復到接近傷前巔峰時期的水準。

黃震武表示，木棒聯賽是傷後第一個正式比賽，期間休息了約4個月，過程中當然會心急，但是還是要先把傷養好，自評今天比賽表現還可以，雖然速度沒有發揮到最好，但控球都有做到位。

穀保今天全場敲出5支安打，攻勢集中在第5局，周宗志表示，陣中雖然有些打者狀況還沒調整到最好，但希望靠團隊贏球，林吳晉瑋的三壘打是關鍵，他也是目前陣中打擊狀況最穩定的打者之一。