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中日職交流賽 天母球場吹起猿風加油

2019-03-01 21:41中央社 台北1日電

日職樂天金鷲與Lamigo桃猿今天在天母棒球場進行第二場交流賽，兩隊最後以7比7...
日職樂天金鷲與Lamigo桃猿今天在天母棒球場進行第二場交流賽，兩隊最後以7比7和局收場，Lamigo桃猿總教練洪一中（右二）賽後與樂天選手及教練握手致意。 聯合報系記者余承翰／攝影
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中職Lamigo桃猿隊與日職東北樂天金鷲連續兩天在台進行交流賽，除了桃猿首次將全猿主場帶到天母球場外，樂天也帶來啦啦隊RAKUTEN ANGELS與桃猿啦啦隊LamiGirls交流。

近年猿風加油成為Lamigo桃猿隊全猿主場的招牌，其中靈魂人物LamiGirls，除了在球場擁有高人氣，也是許多日本球團爭相邀請對象。去年LamiGirls分別前往羅德石垣島、樂天仙台主場與北海道火腿主場交流，將LamiGirls魅力帶到日本。

去年LamiGirls成員曲羿到樂天交流，她說，有了去年經驗，今年跳起樂天舞蹈得心應手，而兩隊成員互相到彼此主場，也能體驗不同應援文化與風格。

多次代表球團出國交流的籃籃表示，每隊都有不同特色，樂天女孩們體力好，尤其很敬業，要向她們看齊、學習；羚小鹿則說希望下次可以邀請樂天女孩到桃園享受全猿主場的應援氛圍。

連續兩天交流賽，樂天啦啦隊表示第一次來到台灣，感受到台灣球場的加油氣氛，也受到LamiGirls親切照顧，這是雙方首次合作，不管是舞蹈還是應援方式都是寶貴經驗，樂天啦啦隊期待下次能在仙台一起合作。

LamiGirls結束兩天的應援，接著也將為新球季準備，8日將於Lamigo信義會館展開春訓，10日則舉辦「2019 RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」春訓同樂會。

樂天LamiGirls啦啦隊
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