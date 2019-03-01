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愛河國際鐵人三項 3日6點半愛河建國橋畔鳴槍出發

2019-03-01 19:14聯合報 記者徐如宜╱即時報導

亞洲唯一在都會區舉辦的城市鐵人三項「愛河國際鐵人三項競賽」，3月3日上午6點半在河西一路建國橋畔鳴槍下水。

2019第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項，參賽選手包含第3度參賽的日本國家代表選手竹內鐵平，以及高雄市全運會鐵人三項代表選拔選手蔡曜宇、林威志、朱鴻君、呂揚民、李典陽、陳政豪，小鐵人出身的「往前游」王千由、2018雅加達亞運國手張綺文與郭家齊、2015年高雄愛河國際鐵人三項女總排名第一的黃于嫣。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生表示，愛河國際鐵人三項賽事邁入第13年，這次共吸引個人及接力共600名選手報名參加。60隊接力隊伍中有10隊是特教生，並由扶輪社自行車隊員及高雄鐵人成員協助，共同完成三項運動接力。

愛河鐵人三項游泳距離為1500公尺，今年調整競賽路線，從建國橋西側的河西一路河畔階梯出發，往東游至對向河東路側，右轉再迴轉，選手需游過七賢橋，至中正橋前水域折返。與以往不同的是，以往賽事泳道是從七賢國中前出發，經過七賢橋及中正橋後折返，且出發點約200公尺處即遇七賢橋，易影響救生視線，今年的路線調整，希望能為大家帶來更安全的賽事環境。

「愛河國際鐵人三項競賽」是亞洲唯一在都會區舉辦的城市鐵人三項。圖／高雄市運動發展...
「愛河國際鐵人三項競賽」是亞洲唯一在都會區舉辦的城市鐵人三項。圖／高雄市運動發展局提供
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「愛河國際鐵人三項競賽」是亞洲唯一在都會區舉辦的城市鐵人三項。圖／高雄市運動發展...
「愛河國際鐵人三項競賽」是亞洲唯一在都會區舉辦的城市鐵人三項。圖／高雄市運動發展局提供
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